Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'nin önceki gün aday tanıtım ve seçim beyannamesine dair düzenlediği toplantıdan izlenimlerini paylaştı. "İYİ Parti lideri Meral Akşener, uzun süredir verdiği uğraşında başarıya ulaşmış" diyen Sarıkaya, bu sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Yani, partili kimliğini kentli, modern, seküler, gelir seviyesi de yüksek milliyetçi hale dönüştürmekle kalmamış, bu seçimde de Meclis'e taşımak için kolları sıvamış…

Akşener, MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kurduğu günden bu yana bu yapıyı oluşturmak için epey çaba gösterdi. Hatta bu yolda ilerlediğini gizlemedi de.

Nitekim geçen seçim öncesi 24 Şubat 2018 günü yaptığımız röportajda bunun temel taşlarını şu sözlerle dile getirdi: 'Bizim milliyetçilik anlayışımız bunlardan farklı… Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör böyle bir dili hiç kullanmadı. Bizim anlayışımızda böyle bir dilin milliyetçiliği yok. Bizim milliyetçiliğimiz Ernest Renan'ın milliyetçiliğidir.'

Son 20 yıla damgasını vuran muhafazakar-milliyetçi zeminde, Renan veya Ziya Gökalp milliyetçiliğini baskın kılmak kolay değildi.

Özellikle de gittiği yerde karşı devrime de yol açması dolayısıyla en devrimci harekete dönüşen mülteci akınının yarattığı yeni bir sosyo-politik zeminde... Hele ki mülteci karşıtı söylemde bulunanların peşine, geçici bir heves gibi takılan genç seçmenler de varken. (...)"