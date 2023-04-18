TİP'in adayı Can Atalay: Beceriksizliklerini kader planı sayanlara karşı birleşerek kazanacağız

TİP'in Hatay milletvekili adayı Can Atalay, partisinin aday tanıtım toplantısı öncesi, sosyal medyadan açıklama yaptı. Atalay, "Doğa olaylarını afete dönüştürenlere, beceriksizliklerini kader planı sayanlara karşı birleşerek kazanacağız" dedi.

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TİP'in adayı Can Atalay: Beceriksizliklerini kader planı sayanlara karşı birleşerek kazanacağız

TİP Hatay milletvekili aday tanıtım toplantısı partinin Dostluk Parkındaki TİP Afet Koordinasyon Merkezinde saat 13.30’da başlayacak. Aday tanıtım toplantısı öncesi TİP’in İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İskenderun’da yapacağı basın açıklamasının ardından çadır yerleşkesini ziyaret edecek.

Can Atalay, Milletvekili Ahmet Şık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek seçim bölgesi olan Hatay programına ilişkin şunları yazdı:

“Bildiğiniz üzere bir süre daha Silivri’deyim ve fiziki seçim çalışmalarım şimdilik A-47 koğuşu ile sınırlı. Yarın aranızda olamayacağım. Ancak aklım, kalbim sizlerle. Doğa olaylarını afete dönüştürenlere, beceriksizliklerini kader planı sayanlara karşı birleşerek kazanacağız.”

“CAN’LA BAŞ’LA SÖZÜMÜZ SÖZ”

Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçiler için hukuk mücadelesi veren Avukat Can Atalay, karara verilen tepkileri ve yaşanan usulsüzler üzerine yaptığı konuşma görüntülerini de paylaşarak, “Soma Maden Katliamı sonrası bir söz vermiştik. O söz artık Hatay için. Haykırıyorum: Unutturmayacağız! Bu davanın sonuna kadar gideceğiz. Hesabını soracak, bu kenti yeniden kuracağız! Can'la başla. Sözümüz söz!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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