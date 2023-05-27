AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun anlattıklarını aktardı. Yakupoğlu'nun anlattıklarıyla AKP'nin Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerini engellemek için YSK'ya başvuru yaptığı ortaya çıktı.

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AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı

Türkiye 14 Mayıs'ta tamamlanamayan cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışacağı seçimde, rekabetin eşit şartlarda yapılmadığı bilinirken her gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin hem Kılıçdaroğlu'nun hem de yurttaşların anayasal haklarını kullanmalarını nasıl engellediğini anlattı. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel'in YSK'ya Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerinin sandık başında bulunmasını engellemek için yazılı başvuru yaptığını aktaran Yarkadaş, başvurunun reddedildiğini de ifade etti.

Yarkadaş'ın CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na dayandırarak anlattıkları şöyle:

AKP, YSK'YA BAŞVURDU

AKP, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve yurttaşların anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için bakın ne yaptı.

İşte CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun anlattıkları:

AK Parti YSK Temsilcisi Sayın Recep Özel, 26 Mayıs 2023 tarihinde; Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerinin sandık başında bulunmalarının engellenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na yazılı başvuruda bulundu.

Eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından YSK propaganda kararı standartlarına uygun kurulan led ekranların yasaklanması itirazları da gerek YSK gerek ilçe seçim kurullarına yapıldı.

YSK Recep Özel'in itirazını reddederek, Cumhurbaşkanı Adaylarının her sandıkta birer müşahit bulundurmalarına karar verdi. Ayrıca Kocaeli (İzmit) 1.İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına Anayasa'mızın 79.maddesine aykırı olarak Yüksek Seçim Kurulu led ekranların propaganda standlarında ve ilçe binaları önünde kullanılabileceği kararlarına direnmeye devam edip, iki kez Yüksek Seçim Kurulu kararına aykırı karar alma cesaretini kendisinde buldu.

Bu kararları da AK Parti 'den milletvekili seçilen İl Emniyet Müdürü'nün nüfusuyla uygulandığı dedikoduları Kocaeli'nde yayıldı. Artık at izi neye karıştı bilemiyoruz ama 28 Mayısta her şey güzel olacak eminiz.”

AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı - Resim : 1

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2023 seçim
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