Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu: Fulya Öztürk açıklama yaptı

CNN Türk canlı yayında Sinan Oğan sorulan soru bitmeden eliyle işaret yaptı. Tartışmalara yol açan bu anlarla ilgili Fulya Öztürk Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda son günlere girildi. Kritik tarihe doğru milliyetçi oyların hangi adaya gideceği ise merak konusu. 

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ilk turda resmi turlara göre yüzde 5,17 oranında oy almıştı. 

Oğan ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. 

Oğan'ın adayı olduğu ATA İttifakı'nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. 

CNN Türk Özel Haberler Şefi, Fulya Öztürk Oğan'ı konuk etti.

Canlı yayında ise ilginç bir an yaşandı. Sinan Oğan CHP ve ümit Özdağ konusu açılınca daha sorulan soru bitmeden eliyle işaret yaptı. 

Bunu gören Fulya Öztürk de soru sormaktan vazgeçip programı kapadı. Tartışmalara yol açan bu anlarla ilgili Fulya Öztürk Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Öztürk açıklamasında, “Yine hayal ürünü yorumlar :) 1.5 saat sürmüştü program ve Sinan Bey’in BBN TÜRK’e 14.00’da yayın sözü vardı… O hareketi yaptığı an saat 14.00’a geliyordu :) Tamam mııı uydurma makineleri” ifadelerini kullandı. 

Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu: Fulya Öztürk açıklama yaptı - Resim : 1

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Sinan Oğan 2023 seçim
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