AKP'nin kalesinde başkan adayına büyük şok: Salonu apar topar terk etti
Konya’nın Beyşehir ilçesinde AKP'den belediye başkan adayı olarak gösterilen Adil Bayındır, seçim çalışmaları sırasında yoğun tepkiyle karşılaştı.
AKP’nin kalesi Konya’da Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP’den Belediye Başkan adayı gösterildi.
Huğlu mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AKP Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Seçim çalışmalarının yürütüldüğü salonda 'Adil dışarı' sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi.
AKP heyeti, seçim çalışmasını yürüttüğü salondan ayrılmak zorunda kaldı.
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