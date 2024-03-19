AKP'lilerden ortaokul ve lise ziyaretleri: Öğretmen ve velilerden oy istediler

Sözcü'de yer alan habere göre, Bingöl’de belediye ile il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu AKP’liler okullara giderek öğretmen ve öğrencilere 31 Mart yerel seçimlerini kazanmaları halinde hayata geçirecekleri projeleri anlatıyor. AKP Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, AKP’nin tekrar aday gösterdiği Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AKP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Feyzi Kızıl, Cevdet Yılmaz Ortaokulu’nu, Şehit Muhammed Koşan Ortaokulu’nu ve Karşıyaka Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

OKULLARDA OY İSTENDİ

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve AKP İlçe Başkanı Nazmi Çalışkan da partililerle Solhan Kız İmam Hatip Lisesi, 28 Ağustos İlköğretim Okulu, Şehit Ersin Özyurt İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Burada da öğretmenler ve velilerden AKP için oy istediler.