AKP'den HÜDA PAR liderine 'seçime kadar konuşma' talimatı iddiası

AKP'den İstanbul milletvekili adayı olan ve TBMM’ye milletvekili olarak girmesine kesin gözüyle bakılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamaları Cumhur İttifakı’nda "rahatsızlık" yarattı.

Daha önce Türk bayrağı ile ilgili "Türkiye bayrağı" denilmesini isteyen ve Kürdistan Demokratik Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani ile Erbil’de görüşen Yapıcıoğlu’na AKP’den "konuşma yasağının geldiği" iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; AKP’nin, Yapıcıoğlu’ndan seçimlere kadar "Türklük, anayasanın ilk dört maddesi" gibi Türk halkının "sinir uçlarına dokunan yorum ve değerlendirmeler yapmaması ve basına demeç vermemesinin istendiği" ileri sürüldü.

AKP'DEN "HÜDA PAR, CUMHUR İTTİFAKI'NDA YOK" ÇIKIŞI

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın "AKP listelerinden seçimlere katılan HÜDA PAR" ile ilgili "HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz, her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. HÜDA-PAR’ın mitinglerinde Türk bayrağı görüyorum. HDP’nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü?" açıklamasını yapması dikkat çekti.

AKP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK HÜDA PAR'LI ADAYLAR

Hizbullah’la organik bağı olduğu iddiasıyla eleştirilen HÜDA PAR’lı isimler, seçime AKP listelerinden girecek.

Seçime AKP listelerinden girecek olan HÜDA Par'lı isimler şöyle:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP İstanbul 3. Bölge 4. sıra.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AKP Gaziantep 6. sıra.

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AKP Batman 2. sıra.

HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AKP Mersin 4. sıra.