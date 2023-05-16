İkinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı ikinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak.

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İkinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Yaklaşık 5 milyon yeni seçmen 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ilk defa oy kullandı. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın 50+1 salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda en çok oy alan adaylardan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur oylaması yapılacak.

Gerçekleştirilecek ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü olacak. Aradan geçen iki haftalık sürede 18 yaşını giren ve 28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yaklaşık 50 bin yeni seçmen oy kullanma hakkı elde edecek.

Daha önce oy kullanan seçmenler için yeni seçmen kağıtları basılmayacak ancak ikinci turda ilk defa oy kullanacak olan seçmenler için seçmen kağıtları basılarak seçmenlere yollanacak. İlk turda oy kullanan seçmenler hangi sandıkta oy kullandıysa ikinci turda da aynı sandıklar geçerli olacak. Yeni seçmenler için ise oy kullanacakları sandıklar kendilerine iletilen seçmen kağıtlarında yer alacak. Ayrıca, yeni oy kullanacak olan seçmenler nerede oy kullanacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: İHA

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