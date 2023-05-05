AKP'nin kalesi Konya'nın nabzı tutuldu: 'İlk kez sert test edilecek'

Türkiye’nin “tarihi” seçimine 9 gün kaldı. Geri sayım başlarken iktidar da muhalefet de seçmenleri son ikna turunda. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ili Konya, Millî Görüş geleneğinin köklü olduğu kentlerin başında geliyor.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın izlenimlerine göre; AKP’nin kurulduğu günden bu yana güçlü olduğu kentte geçmiş dönemlerde görülen seçim havası yok. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında Türkiye genelinde yaşanan rekabete ve ekonomik sorunlara dikkat çekenler “kalenin” ilk defa bu kadar sert test edileceğini belirtiyor.

KONYA’NIN TEMEL SORUNLARI NELER?

Tarım ve buna bağlı sanayinin geliştiği Konya’da yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşıyor. “Türkiye’nin tahıl ambarı” olarak nitelendirilen kentte tarım sektöründe geriye gidiş ve kuraklık en büyük sorun olarak dikkat çekiyor. Türkiye genelinde gözlenen işsizlik yine yaygın sorunlardan biri olarak kayda geçerken genç işsizliğin her geçen gün daha da arttığı ifade ediliyor. Deprem nedeniyle yoğun göç alan kentte yükselen kiralar da barınma sorununu beraberinde getiriyor.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenin 14 Mayıs’ta sandık başına gideceği Konya Meclis’te 15 sandalye ile temsil ediliyor. Konyalı bakanlardan Murat Kurum’un kentte aday gösterilmemesine anlam veremediklerini ifade eden AKP’liler bunun motivasyonlarını olumsuz etkilediği görüşünde. Hali hazırda Konya Milletvekili olan Avukat Tahir Akyürek AKP’nin Konya ilk sıra adayı olurken, diğer milletvekilleri Orhan Erdem ikinci sıradan, Selman Özboyacı ise üçüncü sıradan aday olarak gösterildi. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin listesi de değişmedi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı birinci sıradan aday oldu. MHP’nin ikinci sıra adayı ise geçmişte Meclis’te ve partide görevler alan uluslararası ilişkiler alanında çalışmaları olan Konur Alp Koçak olarak belirlendi.

CHP’nin “Konyalı” adayları öne çıkardığına dikkat çekenler “kabul edilebilir” ve “karşılığı olacak” listenin CHP’de olduğunu vurguluyor. Konyalı olan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partili isimlerin CHP listelerinden seçime girdiği Konya’nın CHP listesinde ittifakın diğer bileşenleri DEVA ve Saadet Partili aday ise yer almadı. CHP’nin birinci sırasında, partinin il başkanlığı görevini üstlenen Barış Bektaş yer alırken ikinci sıradaki aday Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı Hasan Ekici oldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik’in üçüncü sıradan aday gösterildiği Konya’da, geçmişte AKP’den Milletvekilliği yapan ve bugün Gelecek Partisi’nde yer alan Ömer Ünal dördüncü sıradan aday gösterildi.

İYİ Parti’nin Konya’daki ilk sıra adayı ise futbol dünyasının yakından tanıdığı, teknik direktör Ünal Karaman oldu. İYİ Parti Konya Milletvekilliği yapan Fahrettin Yokuş ikinci sıradan aday gösterilirken üçüncü sırada görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’nun eşi Selin Tozoğlu yer aldı.

GAZETECİ İŞKAN: KALE İLK KEZ SERT TEST EDİLECEK

Konya’da geçtiğimiz yıllardan farklı olarak daha sönük bir seçim atmosferinin olduğunu ifade eden gazeteci Kerem İşkan’a göre Konya Millî Görüş’ün markası konumunda. Konyalı seçmenlerin tutumunu kendi oluşturduğu markaya aidiyet duygusuyla birlikte okumak gerektiğini ifade eden İşkan, “Konya’ya Türkiye’den bakıldığında ‘yobaz’ gibi çirkin yakıştırmalar yapılıyor. Bir insan marka oluşturursa o markaya aidiyet duyar” dedi.