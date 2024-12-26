Yılbaşı Sofraları İçin Şişkinliği Azaltan Üç Tüyo! Üç Gıdadan Uzak Durun

Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yeni yıla sayılı günler yılbaşı yemeklerinde dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. Arabalı “Hindi yağsızdır ama yanında sebze yerseniz daha sağlıklı olur. Ekstra soslu, yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçının” dedi.

Yılbaşı Sofraları İçin Şişkinliği Azaltan Üç Tüyo! Üç Gıdadan Uzak Durun

2025’e sayılı günler kala yeni yıl planları yapılmaya başlandı, yemek listeleri yavaş yavaş oluşturuldu. Herkesin heyecanla beklediği yeni yıl sofralarında dikkat edilmesi gerekenleri, Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı açıkladı.

Yılbaşı Sofraları İçin Şişkinliği Azaltan Üç Tüyo! Üç Gıdadan Uzak Durun - Resim : 1

“KÜÇÜK BİR PORSİYON İSTEYİN”

Arabalı “Başlamadan önce bir başlangıç mı yoksa bir tatlı mı yiyeceğinize karar verin. Çok tıka basa doymak istemiyorsanız, ana yemek yerine belki de sebze garnitürüyle bir başlangıç düşünün veya daha küçük bir porsiyon isteyin. İster dışarıda ister evde başkaları tatlı yerken kahve veya çay içmek yemeği tamamlamanın iyi bir yoludur veya pudingi başkalarıyla paylaşabilirsiniz” dedi.

Yılbaşı Sofraları İçin Şişkinliği Azaltan Üç Tüyo! Üç Gıdadan Uzak Durun - Resim : 2

“SEBZELERLE DOYMAYA ÇALIŞIN”

Hindinin yağsız bir et olduğunu söyleyen Arabalı şunları önerdi: Çok fazla tereyağına batırmaktan kaçındığınız sürece ve yemeğinizle birlikte bol miktarda sebze iyidir. Filiz, havuç ve bezelye gibi sebzelerle doymaya çalışın ve ekstra yağ ve dolayısıyla kalori içeren kızarmış patates ve pastırmaları az tüketin.

Kaynak: İHA

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