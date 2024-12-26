Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Koşun! Erken Tanı Çok Önemli

Vatandaşların bazen kabusu haline gelen bel ve kalça ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi. Doç. Dr. Ahmet Karataş, ‘ankilozan spondilit' hastalığına işaret etti.

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Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Koşun! Erken Tanı Çok Önemli

Bel ve kalça ağrıları bazen vatandaşların korkulu rüyası olurken, uzman isimden konuya ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, ‘ankilozan spondilit' hastalığı hakkında bilgi verdi.

Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Koşun! Erken Tanı Çok Önemli - Resim : 1
Doç. Dr. Ahmet Karataş, ankilozan spondilit hastalığının bel ve kalça ağrısı ile karakterize bir hastalık olduğunu, sabah kalktığında özellikle 30 dakikadan fazla bel katılığı ve tutukluğu yaşanması, gece yatarken belde ve kalçada ağrı hissedilmesi, özellikle birtakım ağrı kesiciler ile bel ağrısında rahatlama yaşanması ve egzersizle veya istirahat ile ağrıları kesilmeyen kişilerin ankilozan spondilit açısından romatoloji bölümüne başvurmalarının önemli olduğunu ifade ederek ankilozan spondilit hastalığının tanısında gecikme yaşandığı takdirde kamburluk belde eğilme gibi farklı komplikasyonları görülebileceğini, ancak erken tanı ve tedavi ile bunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Koşun! Erken Tanı Çok Önemli - Resim : 2

Doç. Dr. Karataş, ankilozan spondilit hastalarının muhakkak düzenli aralıklarla romatoloji bölümüne başvurmalarının önem arz ettiğini, bu hastalığa yönelik birçok tedavinin olduğunu, özellikle son dönemlerde çok etkili tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini, bu nedenle şikâyeti olan hastaların vakit kaybetmeden en yakın romatoloji bölümüne başvurmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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