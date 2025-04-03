Volkan Konak'la Yeniden Gündeme Geldi: Kalp Krizi Anında Neler Yapılmalı?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, temel yaşam desteği bilgisinin herkes için hayati önem taşıdığını belirterek, "Kalp krizi geçiren bir kişinin nabzı kontrol edilmeli ve nabız alınamazsa derhal kalp masajına başlanmalıdır. Dakikada 100 kez yapılan hızlı ve etkili kalp masajı, hayat kurtarabilir" dedi.

VOLKAN KONAK'LA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın KKTC’de sahne sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, kalp krizine bağlı ölümleri yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Akpınar, kalp krizinin genellikle göğüs ağrısı ile başladığını ve bu ağrının sol kol, mide, çene ağrısı ya da hıçkırık olarak hissedilebileceğini belirtti. Ayrıca, soğuk terleme ve kötü hissetme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

'İLK MÜDAHALE KRİTİK'

Kalp krizi geçiren kişiye sağlık ekipleri ulaşmadan önce yapılacak ilk müdahalenin kritik olduğunu vurgulayan Akpınar, "Kalp masajı güçlü ve doğru şekilde yapılmalı, göğüs duvarı hareket ettirilerek kan dolaşımı sağlanmalıdır. Önceden her beş masaja bir suni solunum önerilirdi ancak günümüzde en önemli adım, kesintisiz ve güçlü kalp masajıdır" ifadelerini kullandı.

'ŞOK CİHAZI OLMALIYDI'

Prof. Dr. Akpınar, Volkan Konak’ın otelde fenalaşmasının önemine de dikkat çekerek, "Otelde mutlaka bir şok cihazı olmalıydı. Bu cihaz, kalp durması anında hastanın yeniden hayata döndürülmesini sağlayabilirdi." dedi.

Kaynak: İHA