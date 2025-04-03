Volkan Konak'la Yeniden Gündeme Geldi: Kalp Krizi Anında Neler Yapılmalı?

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından ani kalp krizleri yeniden gündeme geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp krizinde ilk dakikaların kritik olduğunu söyleyerek, yapılması gerekenleri anlattı.

Son Güncelleme:
Volkan Konak'la Yeniden Gündeme Geldi: Kalp Krizi Anında Neler Yapılmalı?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, temel yaşam desteği bilgisinin herkes için hayati önem taşıdığını belirterek, "Kalp krizi geçiren bir kişinin nabzı kontrol edilmeli ve nabız alınamazsa derhal kalp masajına başlanmalıdır. Dakikada 100 kez yapılan hızlı ve etkili kalp masajı, hayat kurtarabilir" dedi.

VOLKAN KONAK'LA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın KKTC’de sahne sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, kalp krizine bağlı ölümleri yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Akpınar, kalp krizinin genellikle göğüs ağrısı ile başladığını ve bu ağrının sol kol, mide, çene ağrısı ya da hıçkırık olarak hissedilebileceğini belirtti. Ayrıca, soğuk terleme ve kötü hissetme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Volkan Konak'la Yeniden Gündeme Geldi: Kalp Krizi Anında Neler Yapılmalı? - Resim : 1

'İLK MÜDAHALE KRİTİK'

Kalp krizi geçiren kişiye sağlık ekipleri ulaşmadan önce yapılacak ilk müdahalenin kritik olduğunu vurgulayan Akpınar, "Kalp masajı güçlü ve doğru şekilde yapılmalı, göğüs duvarı hareket ettirilerek kan dolaşımı sağlanmalıdır. Önceden her beş masaja bir suni solunum önerilirdi ancak günümüzde en önemli adım, kesintisiz ve güçlü kalp masajıdır" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'la Yeniden Gündeme Geldi: Kalp Krizi Anında Neler Yapılmalı? - Resim : 2

'ŞOK CİHAZI OLMALIYDI'

Prof. Dr. Akpınar, Volkan Konak’ın otelde fenalaşmasının önemine de dikkat çekerek, "Otelde mutlaka bir şok cihazı olmalıydı. Bu cihaz, kalp durması anında hastanın yeniden hayata döndürülmesini sağlayabilirdi." dedi.

Volkan Konak'a Son Görev! Trabzon'da Vasiyetindeki Ceviz Ağacının Altına DefnedildiVolkan Konak'a Son Görev! Trabzon'da Vasiyetindeki Ceviz Ağacının Altına DefnedildiGüncel
Volkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtirafVolkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtirafMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Volkan Konak kalp krizi Kalp Sağlık
Son Güncelleme:
Volkan Konak'ın Ardından Yeniden Gündeme Geldi: Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı? Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı?
Günde Sadece 1 Avuç Yemek Yetiyor: Beyni Motor Gibi Çalıştırıyor Günde Sadece 1 Avuç Yemek Yetiyor: Beyni Motor Gibi Çalıştırıyor
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek
Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu! Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!