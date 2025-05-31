Vahim Tablo... Türkiye'de Her Yıl 100 Bin Kişi Tütün Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamasında tütün ürünlerinin her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu hatırlatan Şahbaz, tütünün sermaye düzeninin dayattığı sistematik bir ölüm aracı olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de ve dünyada yoksul halklar, gençler ve emekçiler bu bağımlılık ekonomisinin başlıca hedefidir. Tütün endüstrisi, insan yaşamını ve sağlığını hiçe sayarak karını artırmakta; hükümetler ise bu sömürü düzenine karşı yeterli politik iradeyi ortaya koymamaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını verilerle de destekleyen Şahbaz, “Türkiye’de 2023 yılında sağlık harcamaları yüzde 91 artarak 607,8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı yıl hane halkının cepten yaptığı sağlık harcamaları 98,9 milyar TL oldu. Halk sağlığını korumakla görevli kamu otoriteleri, önleyici sağlık hizmetlerine yatırım yapmak yerine, giderek artan biçimde tedaviye dayalı, ticarileştirilmiş bir sağlık sistemine yönelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre, 2023’te başlıca ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıları, solunum sistemi hastalıkları ve kötü huylu tümörlerin yer aldığını belirten Şahbaz, “Bu üç başlık altında toplanan hastalık grupları, bilimsel literatür ve Dünya Sağlık Örgütü verileri ışığında değerlendirildiğinde, sigara kullanımının bu hastalıkların hem başlangıcı hem de ölümle sonuçlanması üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynadığı bilinmektedir.

TÜRKİYE'DE HER YIL 100 BİN CAN KAYBI...

Kalp krizi, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşit ve özellikle akciğer, ağız, gırtlak ve yemek borusu kanserleri gibi ölümcül hastalıkların büyük bir kısmı tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak gelişmektedir. Buna rağmen Türkiye'de tütünle mücadelede toplumsal farkındalık, önleyici sağlık hizmetlerine erişim ve kamusal sağlık politikaları hâlâ yetersiz düzeydedir” dedi.

Bu hastalıkların sermayeye hizmet eden bağımlılık düzeninin kaçınılmaz sonuçlarından olduğunun altını çizen Şahbaz, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

'TÜTÜNSÜZ BİR TOPLUM MÜMKÜNDÜR'

Şahbaz açıklamasının son bölümünde ise şunları kaydetti:

“Tütün endüstrisine karşı mücadele, sadece bir sağlık politikası değil; yoksulluğa karşı bir mücadeledir. Çünkü bu düzen, ölümcül ürünlerini yoksul coğrafyalarda, kırılgan topluluklarda, gelecek umudu elinden alınmış gençlerde pazarlamaktadır.

Bu bağımlılığı sistematik olarak sürdüren politik ve ekonomik aktörlerdir. Tütünsüz bir toplum mümkündür, bu politik bir karar olarak sağlığı kâr değil yaşam hakkı olarak savunmaya devam edeceğiz.”