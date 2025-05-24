Şaşırtan Araştırma: Uzun Süre Oturmak Beyni Küçültüyor

ABD’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel sağlığı da tehdit eden bir alışkanlığa dikkat çekiyor: uzun süre oturmak. Vanderbilt, Pittsburgh ve Seul Ulusal üniversitelerinden bilim insanlarının ortak çalışmasında, 50 yaş üstü bireylerin oturma süresi ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı incelendi. Araştırma sonuçları, hareketsiz yaşam tarzının Alzheimer dahil olmak üzere çeşitli demans türleriyle ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu.

OTURANLARIN BEYNİ KÜÇÜLÜYOR

Çalışmada, 404 gönüllü bir hafta boyunca sensörlerle izlendi ve çoğunun önerilen haftalık egzersiz süresine ulaştığı görüldü. Ancak egzersiz yapmalarına rağmen, gün içinde uzun süre oturan katılımcıların beyin hacminde küçülme ve bilişsel gerileme belirtileri gösterdiği belirlendi. Özellikle hafıza ile ilişkili olan hipokampus bölgesindeki incelme dikkat çekti; bu bölge Alzheimer hastalığında ilk etkilenen alanlardan biri olarak biliniyor.

Nörolog Dr. Marissa Gogniat, Alzheimer riskinin yalnızca düzenli egzersizle değil, oturma süresinin azaltılmasıyla da düşürülebileceğini ifade etti. Araştırmacılar, hareketsizliğin beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde bu etkinin daha da belirgin olduğunu kaydetti. Beyin sağlığını korumak için gün içinde düzenli olarak oturmaya ara verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Angela Jefferson da bu bulgulara katılarak, “Genetik riski olanlar için küçük hareket araları bile büyük fark yaratabilir” dedi. Uzmanlar, masa başında çalışanlar ve genel olarak az hareket eden bireylerin, oturma sürelerini düzenleyerek beyin sağlıklarını koruma yolunda önemli bir adım atabileceklerini belirtti.

ARALARINDA BAĞLANTI VAR

Araştırma her ne kadar oturmanın beyin küçülmesine doğrudan neden olduğunu kanıtlamasa da, elde edilen veriler hareketsizlik ile bilişsel bozulma arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, günlük rutinlerde küçük ama sürekli hareketlerin beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini vurguluyor.

Kaynak: DHA