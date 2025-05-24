Sosyal Medyada Ölümcül Trend! Basur Kreminden Sonra Şimdi de Bu Viral Oldu, Uzmanlar Uyarıyor

Son dönemlerde menopoz sonrası vajinal kuruluk için kullanılan östrojen içerikli kremlerin, ciltte kırışıklık ve kuruluk giderici olarak yüz bölgesine uygulanması moda haline geldi. Ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, reçetesiz ve kontrolsüz kullanımın sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Uzman isim, özellikle hormona duyarlı kanserlerin tetiklenebileceğine dikkat çekti.

ÖNCE BASUR, ŞİMDİ ÖSTROJEN KREMİ...

Anti-aging trendlerinde östrojen kremlerinin yüz bölgesinde kullanılması sosyal medyada hızla yayılırken, Prof. Dr. Kutlubay bu durumun ciddi yan etkiler doğurabileceğini söyledi. “Doktor kontrolü ve kullanım amacı dışında bu tip kremlerin ciltte güneş gören yüz gibi büyük yüzeylerde uzun süreli kullanımı, cilt lekelerinden pıhtı atmasına, hatta hormona duyarlı bazı kanser türlerine yatkınlığın artmasına neden olabilir” uyarısında bulundu. Geçmişte basur kremlerinin göz altı morlukları için kullanılması modasının da zararlı etkilerinden dolayı sona erdiğini hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA AKIM OLDU

Menopoz dönemi öncesi kadınlarda östrojen içerikli vajinal kremlerin kullanımı kesinlikle önerilmiyor. Prof. Dr. Kutlubay, bu kremlerin sadece menopoz ya da sonrası dönemde, vajinal kuruluğu gidermek için doktor kontrolünde reçete edildiğini vurguladı. “Östrojen aslında bir kadınlık hormonu ve menopozdan sonra azalmaya başlayarak birtakım değişikliklere neden oluyor. Ama 20-30’lu yaşlarda yüzlerinde bu vajinal östrojen kremlerin kullanıldığını sosyal medyadan, Tiktok'tan vs görmekteyiz,” dedi.

HAYATİ RİSK İÇERİYOR

Östrojenin deri üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, kontrolsüz kullanımın ciddi alerjik reaksiyonlara, cilt lekelerine ve pıhtı atması gibi hayati risklere yol açabileceği belirtildi. “Daha kötüsü, kan dolaşımına geçer de sistemik dediğimiz etkiyi yaparsa, pıhtı (emboli) dediğimiz duruma neden olan hastalıkları tetikleyebilir. Vücutta östrojen hormon seviyesi artarsa hormona duyarlı birtakım kanserler var, yumurtalık, meme kanseri gibi, teorik bilgidir bu ama, ileride bu tarz kansere gidişatı da kolaylaştırabilir” diye uyardı.

Prof. Dr. Kutlubay, yapılan çalışmaların menopoz sonrası kadınlarda östrojen kremlerinin cilt kalitesinde artış sağladığını, ancak A vitamini içeren kremlerin çok daha etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Kutlubay, “Reçetesiz bir şekilde konu komşunun tavsiyesiyle gidip bu tarz kremleri almayın. Kendi başınıza vajinal östrojen krem kullanmaktansa bir dermatoloğa gitmekte fayda var.” dedi.

Kaynak: DHA