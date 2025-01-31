Uzmanı Açıkladı, Şoke Etti... Gömlekteki Bu İşaret Kanser Belirtisi!

Toplumda çok sık rastlanmaya başlayan bir hastalık olan tiroid kanseri, tüm kanserlerin yüzde 2,2'sini oluştururken, dünyada en sık görülen kanserler arasında da 7'nci sırada yer alıyor. Tiroid kanserinin kadınlarda erkeklere göre 2,5 kat daha fazla görüldüğünü vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkam Sencar, söz konusu sağlık sorunu ve tedavisi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Tiroid bezinin, boynun alt kısmında yer alan ve kelebek şeklinde bir organ olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erkam Sencar, “Tiroid bezi vücudun metabolizmasını, kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve kiloyu düzenleyen hormonlar üretir. Bu bezde başlayan kontrolsüz hücre büyümesi sonucu tiroid kanseri gelişir. Tiroid kanseri boyundaki lenf düğümlerine, akciğere, kemiklere ve vücudun diğer bölgeleri gibi çevre dokulara yayılabilir” diye konuştu.

'BAŞKA RİSKLERİ DE ARTIRIYOR'

Tiroid kanserine yol açan DNA değişikliklerinin nedenin bilinmediğini hatırlatan Doç. Dr. Erkam Sencar, radyasyona maruz kalmanın ve obezite gibi durumların risk faktörleri arasında yer aldığını vurguladı. Sencar, tiroid kanserinin tüm kanserlerin yüzde 2.2'sini oluşturduğunu ve dünya genelinde en sık görülen 7'nci kanser türü olduğunu da sözlerine ekledi.

KADINLAR İÇİN UYARI

Tiroid kanserinin kadınlarda erkeklere göre 2,5 kat daha çok görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Sencar, “Tiroid kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserler arasında 5'inci sırada yer alır. Bu nedenle semptom olmasa bile, özellikle kadınların belirli aralıklarla doktorlarına başvurarak tiroid ultrasonografisi yaptırmaları önemlidir. Bu taramalar, meme ultrasonografisi, prostat kontrolü veya kolonoskopi gibi hayati önem taşıyan sağlık kontrollerinin bir parçası olmalıdır” diye konuştu.

BU SEMPTOMLARA DİKKAT!

Tiroid kanserinin farklı türleri bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Sencar, “En sıklıkla karşılaştığımız papiller tiroid kanseri yavaş büyürken, medullar ve anaplastik tiroid kanseri çok agresif seyreder. Çoğu tiroid kanseri, hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir semptoma neden olmaz ancak tümör büyüdükçe çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir” diyerek semptomları şu şekilde sıraladı:

“Boyunda ele gelen kitleler ve lenf nodları, gömlek yakalarının çok sıkı hale geldiği hissi, ses kısıklığı veya ses değişikliği, nefes darlığı ve öksürük ve boyunda ve boğazda ağrı.”

TEDAVİDE OLUMLU SONUÇLAR YÜKSEK

Tiroid kanserinin tecrübeli merkezlerde tedavi edildiğinde başarı oranının arttığını belirten Doç. Dr. M. Erkam Sencar, tiroid kanserinde tedavinin ilk ve en önemli basamağının kanserin bu konuda uzmanlaşmış bir doktor tarafından boyun ultrasonografisi ile kanser haritalandırmasının yapılması ve uygulanacak cerrahinin kapsamının belirlenmesi olduğuna dikkat çekti. Tiroid bezinin tamamının mı yoksa yarısının mı alınması gerektiği ve riskli lenf nodlarının belirlenmesinin cerrahi öncesi yapılan haritalandırma işleminde netleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. M. Erkam Sencar, sonrasında tiroid kanserlerinde uzman bir cerrah tarafından tümörlü dokunun ve risk içeren tüm dokuların çıkartıldığını aktardı.

Kaynak: İHA