Türkiye'den İhraç Edilen Antep Fıstığından Kanserojen Madde Çıktı: Yunanistan Geri Gönderdi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre Yunanistan'a gönderilen Antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edildi.

Yunan yetkililer tarafından sınır kontrollerinde yapılan analizlerde, Türkiye’den gelen Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 seviyesinin izin verilen miktarın yaklaşık 3 katı olduğu tespit edildi. İncelemelerde toplam aflatoksin miktarının ise belirlenen limitin 5 katına kadar çıktığı belirlendi.

AFLATOKSİN'İN ZARARLARI

Aflatoksin B1, kanserojen özelliklere sahip olup, insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Özellikle karaciğer üzerinde zararlı etkiler yapabilir ve uzun süreli maruz kalma, karaciğer kanseri riskini artırabilir.

İşte insan sağlığına etkileri...

Kanserojen etki: Aflatoksin B1, kanser yapıcı (kanserojen) özelliklere sahiptir. Uzun süreli maruz kalma, özellikle karaciğer kanserine yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aflatoksini insanlarda kanserojen olarak sınıflandırmıştır.

Karaciğer hasarı: Aflatoksin B1, karaciğerde ciddi tahribata yol açabilir. Özellikle yüksek dozlarda karaciğer iltihabına, siroza ve karaciğer kanserine neden olabilir.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Aflatoksinler bağışıklık sistemini zayıflatabilir, bu da vücudun enfeksiyonlara karşı daha hassas hale gelmesine yol açar.

Büyüme gecikmesi ve zihinsel gelişim sorunları (Çocuklar için): Çocuklar, aflatoksine maruz kaldıklarında büyüme gecikmeleri ve zihinsel gelişim bozuklukları yaşayabilirler.

Zehirlenme (Aflatoksikozis): Yüksek miktarda aflatoksin alımı, akut zehirlenmelere yol açabilir. Belirtileri arasında karaciğer hasarı, mide bulantısı, kusma, sarılık ve hatta ölüm yer alabilir.

Aflatoksin ve diğer hastalıklar: Aflatoksinler, bazı virüsler ve diğer çevresel faktörlerle birlikte çalışarak karaciğer kanseri riskini daha da artırabilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle, vücutta diğer hastalıkların gelişme riski de artar.

Gıda ürünlerinde aflatoksin kontaminasyonunun önlenmesi için düzenli testler ve uygun depolama koşulları sağlanmalı.