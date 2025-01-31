Adana'da Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Seyhan polisi, 30 yıl hapis cezasıyla aranan Ramazan Ü.'yü düzenlediği operasyonla yakaladı. Cinayet suçundan hüküm giyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2005 yılında Kocaeli'de cinayete karıştığı öne sürülerek 30 yıl hapis cezası alan hükümlü Ramazan Ü.'nün adresini tespit etti. Polis belirlenen adrese yaptığı baskında hükümlüyü yakaladı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA

Trafo Bomba Gibi Patladı, Şanlıurfa Karanlığa Gömüldü Trafo Bomba Gibi Patladı, Kent Karanlığa Gömüldü
İBB Başkanı İmamoğlu İfade Verecek! Vatandaşlar Adliyede Toplanıyor Ekrem İmamoğlu İfade Vermek Üzere Adliyede
Kendileri Gibi Herkes Mutsuz Olsun İsterler! En Kıskanç 3 Burç Kendileri Gibi Herkes Mutsuz Olsun İsterler! En Kıskanç 3 Burç
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek Tüm Esnafın Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor