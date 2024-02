Uzmanı açıkladı: “Kozmetik diş hekimliğinde yapay zeka dönemi başladı”

İş dünyasına hızla entegre edilen yapay zeka, şimdi de diş hekimliği alanında yeniliklere kapı açıyor. Diş hekimliği alanındaki teknolojik ilerlemeler, tüketicilerin değişen tercihleriyle kesişiyor. Şu ana kadar çoğunlukla diş ve ağız rahatsızlıklarıyla diş hekimlerinin kapısını çalan hastalar, güzellik algısının günden güne değişmesiyle birlikte artık dijital gülüş tasarımı için de başvuruyor. Cognitive Market Research’ün içgörüsünden hareketle, kozmetik diş tedavilerine yönelik artan bu talep, sektördeki rekabetçi ortama bir kriter daha ekliyor ve tedavilerinde teknolojinin potansiyelini tam anlamıyla kullanan diş merkezleri bir adım öne çıkıyor.



Dijital gülüş tasarımında en yeni teknolojileri kullandıklarını belirten Dental Ezel Kurucusu Ezel Vannus ise diş hekimliği alanındaki bu gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi: “Dijital gülüş tasarımı gibi teknolojik yenilikler, özellikle kozmetik diş hekimliği alanını dönüştürme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Ancak her alanda olduğu gibi bu tedavilerde de önce hastanın sağlığı, ardından da memnuniyetinin önceliklendirilmesi gerekiyor. Nitekim, konu ağız ve diş sağlığı olunca, alanında uzman hekimlere başvurulması kritik bir önem taşıyor. Biz de sadece finansal getiri değil, hastalarımızın beklentilerini önemseyen bir klinik olarak, hem tedavi hem de iyileşme sürecinde onlara eşlik ediyoruz.”



“Teknoloji, hastalarımızın taleplerine yön verdi”



Hasta memnuniyetini %100’e ulaştırdıklarını söyleyen Dental Ezel Kurucusu Ezel Vannus, “Kendimizi her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu başarımızla birlikte yalnızca ülkemizden değil dünyadan çok sayıda hasta ağırlıyoruz. Sadece tedavi değil, VIP hizmetlerimizle adeta bir tatil programı oluşturuyor, tüm süreci konforlu deneyimlere dönüştürüyoruz. İngilizce eğitimi verdiğimiz çalışanlarımızla hastalarımız için tekne turları da dahil olmak üzere İstanbul içi seyahatler düzenliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla her birinin ihtiyaçlarını karşılayarak rehberlik ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Sosyal medyanın da etkisiyle güzellik algısının değişmesi, bizim de hasta demografimizi etkiledi. Önceden sadece dişinde sorun yaşayan kişileri ağırlarken şimdi ise hastalarımızın pek çoğu kozmetik diş tedavisi için başvuruyor. Nişantaşı’ndaki kliniğimizde hastalarımızla doğru iletişim kurarak dinliyor ve beklentilerini karşılamak için kendimizi onların yerine koyuyoruz. Böylece, hedeflediğimiz noktaya ilerlerken ilkelerimizden uzaklaşmıyoruz.”