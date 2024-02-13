Bakan Koca, 35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin detayları açıkladı. Koca, "Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Koca, 35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığı'nda toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin konuşan Koca, "Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Öte yandan yoğun bakımlarda oluşan yoğunluğun geride kaldığını dile getiren Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca, 35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin tarih verdi - Resim : 1

"Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
atama Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
En iyi makarnanın sırrını veriyoruz! Su yerine böyle haşlayın; İşin püf noktası En iyi makarnanın sırrını veriyoruz! Su yerine böyle haşlayın; İşin püf noktası
Profesörden 'kütletme' uyarısı: İnmeye yol açabilir Profesörden 'kütletme' uyarısı: İnmeye yol açabilir
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Kanser aşısında sevindiren gelişme Kanser aşısında sevindiren gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın!