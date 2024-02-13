Bakan Koca, 35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığı'nda toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

35 bin sağlık çalışanın atanmasına ilişkin konuşan Koca, "Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Öte yandan yoğun bakımlarda oluşan yoğunluğun geride kaldığını dile getiren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem