Kanser aşısında sevindiren gelişme

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti.

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Kanser aşısında sevindiren gelişme

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Focus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl sonuna kadar on aşı adayının faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını belirtti.

Toplam 30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Şahin, 2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Türeci ise son yıllarda kanserle mücadelede çığır açan yeni bulgulara ulaşıldığını ve Biontech olarak büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını vurgulayan Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini dile getirdi. Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalıştıklarını ve kemoterapinin yerine antikor ilaç konjugatlarını (ADC'ler) ve aşıları kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yaklaşımın gelecekte daha hassas ve etkili tedaviler sağlayabileceğini belirtti.

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