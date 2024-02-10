Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı süt ve yoğurt ürünleri yasaklandı!

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişikliğe gidildiği kaydedildi.

10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişiklik ile taklit ve tağşişi engellenmek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla yapıldığı bildirildi.

BAZI SÜT VE YOĞURT ÜRÜNLERİ YASAKLANDI

Bu kapsamda fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem