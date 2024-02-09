Sağlıkta yapay zeka devrimi: Polimed AR-GE'nin başarı hikayesi

Polimed AR-GE, sağlık sektöründeki yenilikçi ve kreatif çözümleriyle hızla büyüyen başarı hikayesiyle dikkat çekiyor. Kimya Mühendisi Mesut Güler liderliğindeki AR-GE Mühendislik Departmanı, markanın sektördeki çıkışını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

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Sağlıkta yapay zeka devrimi: Polimed AR-GE'nin başarı hikayesi

İstanbul Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Polimed ARGE, sağlıkta yapay zekâ teknolojileri, ARGE-ÜRGE çalışmaları ve kimya teknolojilerinde uzman kadrosu ve güçlü ARGE altyapısıyla sektörde adını duyurmaya devam ediyor. Güler, İstanbul Teknopark‘ta bir start-up oluşumuyla projelere başladıklarını ve sektörde ilgi odağı haline geldiklerini belirtti. Polimed AR-GE'nin sağlıkta yapay zeka teknolojileri, ARGE-ÜRGE çalışmaları ve endotoksin arındırma üniteleri alanındaki başarıları, Güler'in liderliğindeki ekibin profesyonellik ve inovasyona verdiği önemi gösteriyor.

Polimed AR-GE Gelen Müdürü Mesut Güler konuyla ilgili “toplum sağlığına odaklı stratejilerimiz sayesinde sektörde öne çıkan projelere imza atıyoruz ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektörde fark yaratıyoruz” dedi. Özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel formülasyonlar ve çevre dostu çözümlerle müşteri beklentilerini karşılamada öncü olduklarını belirten Güler, markanın sektöre yön veren başarılarına değindi.

Güler, Polimed AR-GE'nin gelecek planlarına da değindi. AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek sektöre inovatif ürün ve çözümler sunmayı amaçladıklarını ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle küresel pazarda daha etkin bir konuma gelmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sağlıkta yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullandıklarını ve ilerleyen yıllarda yapay zeka odaklı sağlık sistemlerini hayata geçireceklerini belirten Güler, markanın teknoloji ve yeniliklere verdiği öneme vurgu yaptı. Son olarak Güler, "Polimed AR-GE olarak, müşteri memnuniyetini esas alarak, çevresel sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde yerine getiriyor ve sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız ve kalite standartlarımızla sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Polimed AR-GE'nin sağlık sektöründeki başarılı performansı ve geleceğe dönük hedefleri, sektördeki önemli oyunculardan biri olarak adından söz ettirmeye devam edeceğini gösteriyor.

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