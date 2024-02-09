Dildeki renk değişimine dikkat! Bu hastalıkların habercisi olabilir

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni olabileceğini söyledi. Dildeki renk değişimlerinin, dildeki sararmanın bir ‘belirti’ olduğunu vurgulayan Nevçehan, “Dilin üzerinde oluşan bazı lekeler çeşitli hastalıkların göstergesi olarak kabul edilmektedir” dedi.

İnsan vücudunun iyi incelenmesi halinde birçok şeyi anlattığına işaret eden uzmanlar, dildeki renk değişimlerinin, sararan dilin aslında bir gösterge olduğunu söylüyor. Vücudumuzdaki değişimler bizi uyarıyor. Renklerden tutun da oluşan değişikliklere kadar birçok belirti, vücudumuzun bize verdiği bir uyarı anlamına geliyor.

DİL, VÜCUDUMUZDAKİ EN İYİ GÖSTERGELERDEN BİRİDİR

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dilin her halinin vücudumuz açısından bir gösterge olduğunu ifade etti. Nevçehan, “Dil kaslardan oluşur ve üzeri mukoza tabakasıyla kapalıdır. Dilin üzerinde papilla denen kabarcıklar bulunur ve bunlar besinlerdeki tatlı, tuzlu, acı ve ekşi gibi lezzet duyularının algılanmasını sağlar. Dil üzerinde oluşan bazı lekeler çeşitli hastalıkların göstergesi olarak kabul edilmektedir” dedi ve şu bilgilendirmelerde bulundu:

Ağız Hijyeni: Dilin üzerinde biriken bakteriler, yiyeceklerin kalıntıları ve ölü hücreler, dilin sararmasına neden olabilir. Yetersiz ağız hijyeni de dilin sararmasına katkıda bulunabilir.

Sigara Kullanımı: Sigara içmek, ağızda plak ve tartar birikmesine neden olur. Bu birikintiler, diş ve dişetlerinin yanı sıra dili de etkiler. Sigara içmek, ağızda koku ve tat bozukluğuna da neden olabilir.

Beslenme Alışkanlıkları: Aşırı baharatlı veya asitli yiyecekler, diş minesinin aşındırılmasına ve dilin sararmasına neden olabilir.

Bazı İlaçlar: Bazı ilaçlar dilin sararmasına neden olabilir. Antibiyotikler, antifungal ilaçlar, demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar, dilde lekelenmeye veya sararmaya neden olabilir.

Mantar Enfeksiyonları: Candida albicans gibi mantarlar, ağızda enfeksiyona neden olabilir ve dilde beyaz lekelerin yanı sıra sararmaya da neden olabilir.

Bazı Sağlık Sorunları: Diyabet, siroz, anemi gibi bazı sağlık sorunları, dilin sararmasına neden olabilir.

DİL, DİL PASI RENKLERİNE GÖRE BEDEN BİZE NE ANLATMAK İSTİYOR?

Hastalığın dil üzerinde farklı renkler oluşturarak ortaya çıktığını söyleyen Nevçehan, “Dilde yaşanan renk değişikliklerine bağlı olarak rahatsızlık kısa sürede fark edilebilmektedir. Paslı dil hastalığında dil, beyaz, sarı kahverengi ve siyah renklerde olabilmektedir” dedi. Nevçehan, renklerle ilgili şu bilgileri verdi:

Mor lekeler: Dil üzerindeki mor noktalar; diyabet, cilt kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıklarının belirtisidir.

Kırmızı noktalar ve lekeler: demir ve B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Beyaz lekeler: Mide ve bağırsaklarda oluşan gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi enfeksiyonların belirtisidir ve bu bölgelerde yoğun miktarda bakteri ve mantar bulunduğunu gösterir.

Sarı lekeler: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler yüksek kolesterol seviyesinin habercisi olabilir. Kolesterol yüksekliğinin yol açtığı en önemli hastalıkların başında kalp gelmektedir. Ayrıca, dilin ortasında bulunan sarımsı tabaka, karaciğer rahatsızlığına işarettir.

Kahverengi lekeler: Kabızlık problemi, bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek, dil üzerinde kahverengi leke oluşumuna yol açmaktadır.

Yeşil lekeler: Antibiyotiklerin, hormonların ve bazı diğer besin preparatlarının kullanımı dilde yeşil lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Siyah lekeler: Bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olduğunu işaret eder. Bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği aşırı toksik madde sebebiyle, bağırsaklar tahrip olmuş demektir.

Dilde pas olmasına neden olan diğer hastalıklar, hormon bozuklukları, vitamin yetersizliği, menopoz sonrası eklemlerde zayıflama, kalbin sağ toplardamarında zafiyet, varis ve basur gibi damar hastalıklarıdır.