Test yapılan her 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ulusal çapta ticari süt örneklerine yaptığı test çalışmasının sonuçlarını yazılı açıklama yaparak kamuoyuyla paylaştı.

Test çalışmalarının sürdüğü ve ilk sonuçlara göre, analiz edilen her 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığı kaydedildi. Ancak, sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtildi.

FDA, hafta başında yayınladı bir açıklamada, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu açıklamıştı.

USDA'ya göre, ABD'de 8 eyaletteki 33 nahırda (sığır sürüsü) kuş gribi vakaları görülürken sadece Texas eyaletinde bir kişide kuş gribi vakasına rastlandı.

Kaynak: AA