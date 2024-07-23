Şimdiye Kadarki En Tehlikeli Varyant! Salgın Patlak Verdi, Binlerce Vaka, Yüzlerce Ölü Var

Dünya salgın hastalıklarla savaşırken bir kötü haber de Kongo’dan geldi. Yılbaşından bu yana M çiçeği salgınıyla mücadele eden Kongo’da binlerce vaka görüldü yüzlerde insan hayatını kaybetti.

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Şimdiye Kadarki En Tehlikeli Varyant! Salgın Patlak Verdi, Binlerce Vaka, Yüzlerce Ölü Var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgınının bölgesel yayılma riski olduğu belirtildi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini bildirdi. Her geçen gün M çiçeği vakalarının katlanarak arttığını vurgulayan Muyaya, salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu.

EN TEHLİKELİ VARYANT

Afrika’nın 2. büyük ülkesi olan KDC’de bulanan 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz’da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC’nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

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Kaynak: AA

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