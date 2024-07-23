Evlerdeki Gizli Tehlike! Klozetten Daha Fazla Bakteri Bulunuyor

Günün büyük bir çoğunluğunun geçirildiği evlerde gizli tehlikeler bulunuyor. Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiğini belirten uzmanlar, yastık hijyenine yazın daha fazla dikkat edilmesini öneriyor.

Evlerdeki Gizli Tehlike! Klozetten Daha Fazla Bakteri Bulunuyor

Sıcak hava uyku kalitesini olumsuz etkilerken, uzmanlar hijyenik bir ortamda uyumanın önemine dikkat çekti. Yastık hijyeninin çok önemli olduğunu kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini önerdi.

'KLOZETTEN DAHA KİRLİ'

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor. Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.

YASTIK VE DİŞ FIRÇASI İLK SIRADA

Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydettiler.

Kaynak: İHA

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