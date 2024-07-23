Diyabet Tedavisinde Çığır Açan Gelişme

Yeni bir klinik öncesi çalışmanın ortaya koyduğu tedavi, binlerce şeker hastası için umut olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Mount Sinai ve City of Hope tıp merkezlerinden bilim insanları, farelerde beta hücreleri olarak bilinen insülin üreten hücreleri üç ay içinde yüzde 700 oranında arttırarak hastalığı etkili bir şekilde tersine çevirebilen bir ilaç tedavisi geliştirdi.

Euronews'te Imane El Atillah imzalı habere göre, çalışmanın yazarlarından Dr. Adolfo Garcia-Ocana Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, ilk kez bir tedavinin, bir kombinasyon tedavisinin, insülin üreten hücrelerini arttırdığını gösterdi," dedi.

"Bu araştırma, diyabetle yaşayan çok sayıda kişi için gelecekteki rejeneratif tedavilerin kullanımı açısından umut vaadediyor," diye ekledi. Bulgular, Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

442 MİLYON DİYABET

Dünya Sağlık Örgütü'ne (World Health Organization - WHO) göre, bu yılın haziran ayı itibariyle dünya genelinde 422 milyon diyabet hastası bulunuyor.

Beta hücreleri, pankreasta bulunan ve vücuttaki kan şekeri seviyelerini düzenleyen insülin üretiminden sorumlu hücreler.

Diyabetli kişilerde bu hücrelerin sayısı ve kalitesi azalırken, bunları yenilemenin bir yolu olmadığından, diyabet geri döndürülemez hale geliyor ve tip 1 diyabet için düzenli insülin enjeksiyonları ve tip 2 diyabet için özel ilaçlar yoluyla hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.