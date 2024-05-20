Şifa Zannediliyor! İki Yudumu Ölüm Saçıyor!

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, dünya nüfusunun yüzde 75'inin bitkisel ürünleri ilaç olarak kullandığını belirtti.

Sever, "Bitkisel ilaç başka bir şey, bitkilerin ilaç olarak kullanılması başka bir şey. Aktarlarda satılan ve içeriği bilinmeyen rastgele ürünler, özellikle böbrekler olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Sever, ağrı kesici olarak kullanılan çınar yaprağı, söğüt ağacı yaprağı veya kabuğundan yapılan çayların çok sık tüketildiğini ve bu nedenle akut böbrek yetmezliği yaşayan hastaları tedavi ettiklerini belirtti.

İlaçlarla bitkisel ürünlerin birleşimi riskli

Sever'e göre aktarlardan alınan bitkisel ürünler, eczanelerden alınan ilaçlardan daha güvenli değildir. İlaçlarla bitkisel ürünlerin etkileşimi çok daha tehlikeli olabilir.

Ayrıca içeriği bilinmeyen rastgele otların, çöplerin veya kabukların kaynatılıp hastalığı tedavi amacıyla kullanılması birçok tehlikeyi beraberinde getirebilir.

'Bunlar doğaldır demeyin'

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, "Doğaldır, yan etkisi yoktur" şeklindeki düşüncenin yanlış olduğunu vurguladı. Pek çok ilacın bitkilerden elde edildiğini, ancak bu ilaçların üretim sürecinde bitkilerin saflaştırıldığını, toksisite çalışmalarının yapıldığını, kimyasal içeriklerinin belirlendiğini, dozlarının standardize edildiğini ve hayvan çalışmaları gibi birçok testten geçirildiğini belirtti.

Sever, aşırı ve bilinçsiz kullanılan bitkilerin böbreklere zarar verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

"Bu nedenle, komşuların tavsiyesiyle ne olduğu bilinmeyen yaprakları kaynatıp ilaç niyetine içmek masum değildir. Bu şekilde akut böbrek yetersizliği olan çok sayıda hasta tedavi ediyoruz" diye konuştu.