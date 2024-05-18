Canan Karatay açıkladı: Bu doğal ilaç, virüs, mikrop ve parazitleri yok ediyor!

Sirkenin vücuttaki toksinleri attığını ve virüs ve mikropları öldürdüğünü belirten Canan Karatay, kendi ev temizliğinde de kullandığını açıkladı.

Karatay, şunları söyledi:

"7.000 yıllık doğal ilaç Lütfen bunu kullanın… Sirke ama evde yapılan sirke olacak. Market sirkesini ev temizliği için kullanılabilir. Ben onu kullanıyorum. Yerler düz sirkeyle siliniyor ama her gün değil. Evde halı olmadığı için misafirler gelip ayakkabılarıyla girdikleri zaman siliniyor.

Onun dışında düz sirkeyle haftada bir temizlik yapılıyor, her gün değil. Halılar içeride var sirkeyle silinir pırıl pırıl olur halılar. Çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer bizim evde. İçilebilir olan İngiliz karbonatı. Bende bulaşık makinesi yok ama bulaşık makinesinde de sirke pırıl pırıl yapar.

Bütün kullanılan deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesi İngiliz karbonatıdır. Temizlik yapan odur ama kimyasal olarak koku ve aroma ekliyorlar.

Her gün tuvalet temizlenmez o çamaşır sularıyla kusura bakmayın. Hakikaten insanlara panik yarattılar. İçimizden çıkan bir şey idrar olabilir, büyük abdest alabilir niye mikrobik olsun ki? İçimizden çıkıyor… Suyu çekersin gider, haftada bir de sabun suyla yıkarsın. Ama reklamlarda bu mikropları çok korkunçmuş gibi anlatıyorlar."

Son olarak ev sirkesinin her türlü mikrop, virüs ve parazitleri yok ettiğinin altını çizen ünlü profesör, şunları söyledi:

"Ev sirkesi kendileri yaptığı zaman en sağlıklı içecektir.



Bakın sirke ev sirkesinden bahsediyorum 7.000 yıllık doğal ilaçtır. Virüsleri öldürür, bakterileri öldürür, her türlü mikrobu öldürür, her türlü paraziti öldürür, toksinleri öldürür, kireci söker.

Yeterli fazla miktarda uyguladığınızda kireç söker. Çaydanlıklar falan kireç tuttuğu zaman sirke kaynatırız. Ev sirkesi sabahları içilebilir. Aynı zamanda salataya da eklenebilir."