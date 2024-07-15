Sağlık Sistemi Alarm Veriyor: Aşıda Tedarik Sıkıntısı Başladı, Birçok Yetişkin Tehlikede

Son gelen haberlere göre, il sağlık müdürlükleri aile hekimlerine hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşıların tedarikinde sıkıntı yaşanacağını ve aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağını bildirdi. Bu durumun bir ay kadar devam edebileceği öngörülüyor.

Aynı zamanda, ağustos ayında beşli aşı (tetanoz, difteri, boğmaca, çocuk felci ve haemophilus influenza kombine aşısı) ve KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak kombine aşısı) dağıtımında da aksaklıklar yaşanabileceği öngörülüyor.

İl sağlık müdürlükleri aile hekimlerine, hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda sıkıntıya girileceği ve aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağını bildirdi. Hekimlerden planlamalarını buna göre yapmaları, önceliği bebeklere vermeleri istendi.

Bu durum, aşılama programlarını sekteye uğratarak aşılanma oranlarını düşürme ve aşı kararsızlığını artırma riski taşıyor. Yetkililer henüz sorunun nedenine dair net bir açıklama yapmadı.

'TEMMUZ ÇOK ERKEN OLDU'

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, bağışıklama hizmetlerinin kırılgan bir sisteme dönüştüğünü belirterek, “Aşı ihtiyacı öngörülebilir ve ona göre önlem alınabilir. Her dönem sıkıntısını çektiğimiz bir aşı oluyor. Altı ay önce hepatit A aşısı sorundu. Geçen sene tetanoz aşısı yoktu. Verem aşıları her yıl sonu sorun. Dozunu ayarlayamıyorlar bir türlü. Aralık ayında aşı sıkıntısına alışığız ama temmuzda erken oldu. Bazen örneğin 20 doz ihtiyacımız varken, 10 doz aşı yolluyorlar. Biz öncelik sıralaması yapmak sorunda kalıyoruz.”

'YETERLİ AŞI ALAMAMAK BÜYÜK BİR BECEREKSİZLİK'

Hepatit B aşısı yetişkinlerde yeni başlayan sağlık çalışanlarına, diyalize girenlerde, ailede hepatit B varsa diğer bireylere, evlenmek üzere çiftlerden ihtiyaç duyanlara belli sürelerde, üç doz halinde yapıldığını belirten Kırımlı, 'Doz zamanı gelenlere “Elimizde aşı yok” diyerek geri göndermek zorunda kalacağız. Aşılarda mütemadiyen bu eksiklik var. Aşıyla önlenebilir hastalıklardan çocuklar ölürken, aşı reddi sorunu varken lojistiğini sağlayamamak büyük bir beceri eksikliği ve yeteneksizlik. Bakanlık bize ve vatandaşlara yükleniyor. Kendisi hiç sorumluluk almıyor. Oysa aşıların ömrü iki haftada geçmiyor. Yıllarca kalabilir.'