Sağlık için Günde Kaç Kez Tuvalete Gidilmeli? O Sayıyı Geçerse Aman Dikkat!

Sağlıklı bir bireyin günde kaç kez tuvalete gitmesi gerekir. Sağlıklı bir birey Kaç defa tuvalete giderse normal, kaç defa giderse değil? İşte detaylar…

Her insanın tuvalete çıkma sıklığı farklı oluyor. Bazıları günde iki üç kez çıkarken bazılarının ise günlerce çıkamadığı olabiliyor. Yeni bir araştırma da bu durumun sağlığımız ile olan ilginç ilişkisini gözler önüne serdi. Cell Reports Medicine üzerinden geçtiğimiz gün yayınlanan çalışma, bağırsak hareketliliğindeki sıklığın uzun vadeli sağlığımızı önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Webtekno’da yer alan habere göre, tuvalet alışkanlıkları kişiden kişiye büyük ölçüde farklılık gösterir. Kimi insanlar günde birkaç kez tuvalete giderken, kimileri günlerce gidemeyebilir. Son zamanlarda yayımlanan bir araştırma, bu farklılıkların sağlığımız üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Cell Reports Medicine dergisinde yayınlanan çalışma, bağırsak hareketlerinin sıklığının uzun vadeli sağlığımız üzerinde belirleyici bir rol oynadığını gösterdi.

GÜNDE 1-2 KEZ TUVALETE GİTMEK İDEAL

Araştırmacılar sağlıklı bağırsak hareketleri için en ideal sıklığın günde bir veya iki kez olduğunu tespit etti. Daha az veya daha fazla tuvalete giden bireylerin sağlık açısından daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı. Araştırmanın yazarlarından Sean Gibbons, doktorların genellikle düzensiz bağırsak hareketlerini göz ardı ettiğini ve bu çalışmanın klinisyenlerin bu konuda farkındalık kazanmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

TUVALET ALIŞKANLIKLARI DÖRT GRUBA AYRILDI

Gibbons ve ekibi, çalışmada herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 1400'den fazla yetişkin gönüllüden kan kimyası, bağırsak mikrobiyomu, yaşam tarzı gibi çeşitli veriler topladı. Katılımcılar dört gruba ayrıldı: haftada 1 veya 2 kez tuvalete çıkan kabızlık grubu, haftada 3 ila 6 kez tuvalete çıkan düşük-normal grubu, günde 3 kez tuvalete çıkan yüksek-normal grubu ve ishal grubu.

Bağırsakta uzun süre kalan dışkı, mevcut lifleri tüketip toksin üreten mikropların artmasına neden olur. Araştırma ekibi, kabızlık yaşayan bireylerde, sağlıklı olsalar bile bu toksinlerin arttığını tespit etti. Diğer yandan, ishal vakalarında iltihaplanma ve karaciğer hasarına işaret eden bulgular elde edildi.

KADINLAR DAHA SEYREK TUVALETE GİDİYOR

Çalışmada ayrıca, gençlerin, düşük vücut kitle indeksine sahip olanların ve kadınların daha seyrek tuvalete gittiği belirlendi. Gibbons, erkekler ve kadınlar arasındaki hormonal ve nörolojik farklılıkların bu sonuca etki edebileceğini, ayrıca erkeklerin genellikle daha fazla yemek yeme alışkanlığının da etkili olabileceğini ifade etti.

Bilim insanlarına göre, bu bulguları ciddiye almak ve tuvalet alışkanlıklarımıza dikkat etmek önemli. Bol su içmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve bitki ağırlıklı beslenmek bağırsak hareketlerini iyileştirmede etkili olabilir. Araştırma ayrıca, daha fazla meyve ve sebze tüketmenin önemli faydalar sağladığını gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem