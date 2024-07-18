Aşırı Sıcaklıklar İçin Hayati Uyarı: Dikkat Edilmezse Komaya Sokabilir!

Türkiye mevsim normalleri üzerindeki sıcak havayla mücadele ederken, uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, sıcak çarpmasının bireyi komaya dahi sokabileceğini aktardı.

Son Güncelleme:
Aşırı Sıcaklıklar İçin Hayati Uyarı: Dikkat Edilmezse Komaya Sokabilir!

Türkiye yoğun bir sıcak havasına girerken, meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe gelmeye başladı. AKOM, sıcak havaya ilişkin uyarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam ederken, İstanbul’da nem rekoru kırıldı. İstanbul’un ilçesi Ataşehir’de nem oranı gece boyunca yüzde 100’ü gördü.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, sıcak çarpmasına ilişkin yaptığı uyarılarda çarpıcı ifadeler kullandı. Aktaş açıklamalarında, sıcak çarpmalarının bireyi komaya bile sokabileceğini belirtti.

Uzmanlar 2024 yılının 175 yıllık ölçümler içerisinde en sıcak yıl olmaya aday olduğu belirtilirken, sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı da katlandı. Sıcak çarpmasının genellikle bireyin yeterli sıvı alamamasından kaynaklı beyindeki kontrol merkezinin vücut ısısının yönetimini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Ahmet Aktaş, bu durumun başta yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar olmak üzere bütün yaş grubunu etkileyebileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KOMAYA SOKABİLİR

Sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin huzursuzluk, bayılma hissi, halsizlik, yüksek ateş ve gözlerde kararma olduğunu aktaran Aktaş, güneş çarpmasının bireyi komaya (bilinç kaybı) sokabilecek kadar ciddi durumlara yol açabileceğini bu nedenle de hava sıcaklığı özellikle 40 santigrat dereceden fazla olan bölgelerde tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

NEM ORANLARI DA SICAK ÇARPMASINA NEDEN OLABİLİR

Nem oranının da sıcak çarpmalarında etkili olduğunu aktaran uzman isim, Örneğin; sıcaklığın 30 santigrat derecede olduğu bir yerde nem oranı yüzde 100 ise sıcak çarpması yaşanabilir. Ayrıca eğer çalışma ortamı aşırı sıcak ise yine sıcak çarpması gelişebilir. Fırınlar ve hamamlar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi yerlerde çalışan bireylerin sık sık serin bir yere çıkarak hava almaları ve bol miktarda su tüketmeleri önemlidir” diye konuştu.

Aktaş, sıcak çarpmasına önem olarak yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Bol su ve sıvı tüketin. Su tüketmek için susamayı beklemeyin. Sıcak ve nemli havalarda özellikle de öğle saatlerinde dışarıda olmamaya çalışın. Dışarı çıkmanız gerekiyor ise saat 16’dan sonra çıkın. Dışarıdayken mutlaka şapka veya şemsiye kullanın. Açık renkli, pamuklu kıyafetler giyinin. Güneş koruyucu kremler kullanın."

METEOROLOJİ VE AKOM PEŞ PEŞE UYARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceğini açıklamıştı. AKOM’dan yapılan açıklamada ise İstanbul'a uyarıda bulunarak, sıcaklığın 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini duyurmuştu.

Gündüz Kavurdu, Gece Uyutmadı! İstanbul'daki Nem Rekoru Sonrası AKOM Saat VerdiGündüz Kavurdu, Gece Uyutmadı! İstanbul'daki Nem Rekoru Sonrası AKOM Saat Verdiİstanbul
30 Sene Önce Bu İmkansızdı... Türkiye 'Tropik Geceler'le Daha da Kavrulacak!30 Sene Önce Bu İmkansızdı... Türkiye 'Tropik Geceler'le Daha da Kavrulacak!Güncel

Etiketler
Sıcak Hava AKOM İstanbul
Son Güncelleme:
Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu
Polat Çiftinin 908 Sayfalık MASAK Raporunda Neler Var? İlk Kez Gerçek Gündem'de Polat Çiftinin 908 Sayfalık MASAK Raporunda Neler Var?
Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu
'Cehennem Kuyusu' 10 Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı: Tüm Ölüler Tek Tek Çıkarılıyor! Binlerce Cenaze Var 'Cehennem Kuyusu' 10 Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz' 'Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz'
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu