Aşırı Sıcaklıklar İçin Hayati Uyarı: Dikkat Edilmezse Komaya Sokabilir!

Türkiye yoğun bir sıcak havasına girerken, meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe gelmeye başladı. AKOM, sıcak havaya ilişkin uyarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam ederken, İstanbul’da nem rekoru kırıldı. İstanbul’un ilçesi Ataşehir’de nem oranı gece boyunca yüzde 100’ü gördü.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, sıcak çarpmasına ilişkin yaptığı uyarılarda çarpıcı ifadeler kullandı. Aktaş açıklamalarında, sıcak çarpmalarının bireyi komaya bile sokabileceğini belirtti.

Uzmanlar 2024 yılının 175 yıllık ölçümler içerisinde en sıcak yıl olmaya aday olduğu belirtilirken, sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı da katlandı. Sıcak çarpmasının genellikle bireyin yeterli sıvı alamamasından kaynaklı beyindeki kontrol merkezinin vücut ısısının yönetimini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Ahmet Aktaş, bu durumun başta yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar olmak üzere bütün yaş grubunu etkileyebileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KOMAYA SOKABİLİR

Sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin huzursuzluk, bayılma hissi, halsizlik, yüksek ateş ve gözlerde kararma olduğunu aktaran Aktaş, güneş çarpmasının bireyi komaya (bilinç kaybı) sokabilecek kadar ciddi durumlara yol açabileceğini bu nedenle de hava sıcaklığı özellikle 40 santigrat dereceden fazla olan bölgelerde tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

NEM ORANLARI DA SICAK ÇARPMASINA NEDEN OLABİLİR

Nem oranının da sıcak çarpmalarında etkili olduğunu aktaran uzman isim, Örneğin; sıcaklığın 30 santigrat derecede olduğu bir yerde nem oranı yüzde 100 ise sıcak çarpması yaşanabilir. Ayrıca eğer çalışma ortamı aşırı sıcak ise yine sıcak çarpması gelişebilir. Fırınlar ve hamamlar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi yerlerde çalışan bireylerin sık sık serin bir yere çıkarak hava almaları ve bol miktarda su tüketmeleri önemlidir” diye konuştu.

Aktaş, sıcak çarpmasına önem olarak yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Bol su ve sıvı tüketin. Su tüketmek için susamayı beklemeyin. Sıcak ve nemli havalarda özellikle de öğle saatlerinde dışarıda olmamaya çalışın. Dışarı çıkmanız gerekiyor ise saat 16’dan sonra çıkın. Dışarıdayken mutlaka şapka veya şemsiye kullanın. Açık renkli, pamuklu kıyafetler giyinin. Güneş koruyucu kremler kullanın."

METEOROLOJİ VE AKOM PEŞ PEŞE UYARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceğini açıklamıştı. AKOM’dan yapılan açıklamada ise İstanbul'a uyarıda bulunarak, sıcaklığın 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini duyurmuştu.