Resmen Şifa Deposu! Kanseri Önlüyor, Cinsel Gücü Arttırıyor: Hasadı Başladı, Fiyatı Uygun!

Pekmezi de yapılıyor reçeli de. Kansere karşı etkili, kalp hatalıklarına iyi gelen, astım ve bronşite aman vermeyen, cinsel gücü arttıran, sperm kalitesini yükselten ve sperm ile yumurtanın buluşmasını kolaylaştıran şifa deposunda hasat zaman başladı.

KEÇİBOYNUZU 600 RAKIMLI SARP ARAZİDE ÜRETLİYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde 600 rakımlı kıraç arazilerde köylüler tarafından üretimi yapılan keçiboynuzunda hasat başladı. 40 dereceyi aşan sıcaklarda keçiboynuzu, harnup ağaçlarından büyük emekle tek tek toplanıyor. Hem de ilaç sanayinde kullanılan ve bölge halkının şifa niyetine pekmezini yaptığı keçiboynuzu ismiyle bilinen harnupta hasat başladı. Kozan'da kıraç arazilerini harnup ağaçları ile ekonomiye kazandıran üreticiler, bu sezon hasadına başlarken harnup fiyatlarının henüz belirlenmediğini ifade etti.

KEÇİBOYNUZUNUN BU YILKİ FİYATININ 8-10 TL ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Cinsel gücü arttıran ve sperm ile yumurtanın buluşmasını kolaylaştıran şifa deposu Keçi Boynuzu’nun fiyatı henüz belirlenmedi. Keçi boynuzunun bu yılki fiyatının 8 ile 10 TL arasında olması bekleniyor. Üretici Hakan Yiğenoğlu, hasadı başlayan keçiboynuzu ile ilgili, "Ağaçlardan dal dal dönümünü yapıyoruz ardından tek tek topluyoruz. Zor bir mesai. 2 yıl önce fiyatı üreticinin yüzünü güldürmüştü ama son iki yıldır emeğimizin karşılığı alamıyoruz. Bu yıl henüz fiyat açıklanmadı ama 8-10 TL arasında bir fiyat konuşuyor. Hasadı zor, büyük emek verilen bir ürün umarız güzel bir fiyat açıklanır. Bu yıl sıcaklar nedeniyle verim biraz düşük ama 2 ton civarı bir hasat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem