Parkinson'u semptomlar başlamadan teşhis edecek yöntem geliştirildi

Bilim insanları Parkinson hastalığını semptomlar başlamadan tespit edebilecek ve tedavi arayışı sürecini hızlandırabilecek yeni bir teknik geliştirdi.

Son Güncelleme:
Parkinson'u semptomlar başlamadan teşhis edecek yöntem geliştirildi

The Guardian’da yer alan habere göre, semptomlar başlamadan önce teşhisi zor olan Parkinson hastalığının erken teşhisini sağlayabilecek bir yöntem geliştirildi.

ABD’li bilim insanları semptomlar başlamadan hastalığa bağlı anormal proteinlerin teşhis edebilecek bir yöntem geliştirdi. 

The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Parkinson’a yakalanabilecek insanların önceden tespit edilebileceği belirtildi.

Son 25 yılda küresel ölçekte Parkinson hastalığına yakalananların sayısının iki katına çıktığı belirtiliyor. 

Parkinson, beyindeki dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerinin hasara uğraması ve kaybedilmesinden kaynaklanan önemli bir rahatsızlık. Dopamin, kişinin ruh hali ve hareketlerini kontrol etme görevi görüyor.

Son Güncelleme:
Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok.. Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..
Kanseri ikinci kez atlattı diğer hastalara çağrıda bulundu Kanseri ikinci kez atlattı kadınlara çağrıda bulundu
Parkinson hastalığı uyarısı: 12 milyonu aşabilir Parkinson hastalığı uyarısı: 12 milyonu aşabilir
Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek? Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek?
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte aşkta en şanssız burçlar İşte aşkta en şanssız burçlar