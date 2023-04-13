Parkinson'u semptomlar başlamadan teşhis edecek yöntem geliştirildi

The Guardian’da yer alan habere göre, semptomlar başlamadan önce teşhisi zor olan Parkinson hastalığının erken teşhisini sağlayabilecek bir yöntem geliştirildi.

ABD’li bilim insanları semptomlar başlamadan hastalığa bağlı anormal proteinlerin teşhis edebilecek bir yöntem geliştirdi.

The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Parkinson’a yakalanabilecek insanların önceden tespit edilebileceği belirtildi.

Son 25 yılda küresel ölçekte Parkinson hastalığına yakalananların sayısının iki katına çıktığı belirtiliyor.

Parkinson, beyindeki dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerinin hasara uğraması ve kaybedilmesinden kaynaklanan önemli bir rahatsızlık. Dopamin, kişinin ruh hali ve hareketlerini kontrol etme görevi görüyor.