Muğla'da Sahte Bal ve Zeytinyağına Denetim

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla, bal ve zeytinyağı ürünlerine yönelik, pazar yerleri, şarküteriler ve mağazalarda kapsamlı olarak yapılan denetimlerde toplanan numuneler, sahtelik iddialarına karşı incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.



Muğla’nın Ortaca ilçesinde, vatandaşların en çok tercih ettiği gıda maddeleri arasında yer alan bal ve zeytinyağı ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Pazar yerleri, şarküteriler ve mağazalarda yapılan incelemelerde, bazı ürünlerden numuneler alındı ve detaylı analizler için laboratuvara gönderildi. Sahte bal ve zeytinyağı üretimi, fırsatçıların haksız kazanç elde etmesine yol açarken, bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Yetkililer, sağlıklı bir yaşam için kaliteli gıda tüketiminin önemine dikkat çekerek, sahte ürünlere karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.



Güvenilir gıdaya ulaşmanın her zaman öncelik olduğunun altını çizen yetkililer, bu tür denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceğini ve vatandaşların sağlığını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Özellikle bal ve zeytinyağında yaşanan sahtecilik olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan yetkililer, tüketicilere güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA