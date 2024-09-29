Bakanlıktan 'Kozmetik' Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, ‘Kozmetik ürünlerinin güvenli kullanımı’ başlıklı bir açıklama yaparak, bu ürünlerin güneş ışığında, aşırı sıcak veya aşırı soğukta bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları şöyle:

- Kozmetik ürünler ambalajında farklı şekilde belirtilmediği sürece doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortam koşullarına maruz bırakılmamalı, oda sıcaklığında muhafaza edilmeli.

- Toz formundaki ürünler (pudralar, farlar, allıklar vb.) banyo gibi aşırı nemli ortamlarda bekletilmemeli, hiçbir kozmetik ürün su gibi maddelerle seyreltilmemeli, ürünler birbirleriyle karıştırılmamalı.

- Kozmetik ürünler için kullanım süresi, ambalajda belirtilen koşullarda muhafaza edilmesi halinde fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süredir. Bu süre, kum saati işareti ile birlikte ‘son kullanma tarihi’ veya açık kapak işaretiyle ‘açıldıktan sonra kullanılabilecek süre’ olarak ambalajda yer alır.

- Kozmetik ürünü oluşturan karışımın kuruması, renginde, kokusunda, görünüşünde ve akışkanlığında meydana gelen fiziksel değişimler bozulmayı işaret eden unsurlardır.

- Kozmetik Kanunu gereği TİTCK tarafından kozmetik ürünler için herhangi bir izin ve onay belgesi düzenlenmiyor. Bu sebeple, bazı kozmetik ürünlerin ambalajında yer alan ‘Sağlık Bakanlığı onaylıdır-izni vardır’ gibi ibarelere vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önemli.

- Vatandaşlar, satın alacakları kozmetik ürünlerin barkodunu, ÜTS Mobil uygulaması üzerinden okutarak, o ürünlerin sisteme kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilir, sisteme kayıtlı olmayan ürünler hakkında şikâyette bulunabilirler.