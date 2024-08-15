Maymun Çiçeği Virüsü Hangi Yaş Grubu İçin Daha Riskli? Uzmanı Yanıtladı...

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Dünya Sağlık Örgütü’nün ikinci kez acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilgiler paylaştı. Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor, hangi yaş grubu risk altında?

Maymun Çiçeği Virüsü Hangi Yaş Grubu İçin Daha Riskli? Uzmanı Yanıtladı...

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir kez daha acil durum ilan ettiği maymun çiçeği hastalığının hayvanlardan insana geçen bir viral hastalık olduğunu belirten Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Maymun çiçeği virüsü insandan insana vücut sıvıları, cilt lezyonları ile yakın temas, solunum damlacıkları ve virüsün bulaştığı yatak ve örtüler ile taşınmaktadır. Klasik çiçek aşısı, maymun çiçek hastalığına karşı da kısmen koruma sağlamaktadır. Bu nedenle 50 yaş altı nüfusun hastalığa daha yatkın olabileceği tahmin edilmektedir" dedi.

Liv Hospital Samsun Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, maymun çiçeği hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Virüsün nasıl bulaştığı hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Sünbül, "Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tekrar dünya çapında acil durum ilan etti. Maymun çiçeği virüsü insandan insana vücut sıvıları, cilt lezyonları ile yakın temas, solunum damlacıkları ve virüsün bulaştığı yatak ve örtüler ile taşınmaktadır. Kuluçka süresi genellikle 6-13 gün arasındadır, fakat bu süre 5-21 gün arasında değişmektedir. Hasta hayvanların yeterince pişmemiş eti ve diğer hayvansal ürünlerle de bulaş olabilir. Bir diğer bulaş yolu ise cinsel temastır. Uygun koruyucu ekipman kullanmayan sağlık personeli ve hastanın yakın çevresi risk altındadır" diye konuştu.

"KLASİK ÇİÇEK AŞISI KORUMA SAĞLAYABİLİR”

Ani başlayan ateş, baş ağrısı, lenf bezelerinde şişme, kas ağrıları, sırt ağrısı, halsizlik ve ciltte döküntünün başlıca belirtileri oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Sünbül, "Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlar. Gövdede daha az, yüz, avuç içi ve ayaklarda daha yoğundur. Deriden şişkin veya düz olabilir, içi berrak veya sarımsı sıvı dolu kesecikler şeklinde kendini gösterir. Belirtiler 2-4 hafta kadar devam ettikten sonra kendiliğinden geçer. Hastalık için kullanılabilecek etkin bir tedavi yoktur. Daha çok semptomlara yönelik tedavi yapılır. Klasik çiçek aşısı, maymun çiçek hastalığına karşı da kısmen koruma sağlamaktadır. Bu nedenle 50 yaş altı nüfusun hastalığa daha yatkın olabileceği tahmin edilmektedir" şeklinde konuştu.

“EL HİJYENİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ”

Prof. Dr. Sünbül, maymun çiçeği hastalığından korunma yollarıyla ilgili şunları söyledi:

"Korunmada hasta olduğundan şüphelenilen kişilerden uzak durmak önemlidir. Sağlık çalışanları eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlarını kullanmalıdır. El hijyenine özen gösterilmelidir. Vahşi hayvanlarla temastan kaçınmak veya ölü hayvanlardan uzak durmak tavsiye edilmektedir. Avrupa ülkelerinde hasta kişiler 21 gün karantinaya alınarak izole edilmektedir."

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Kaynak: İHA

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