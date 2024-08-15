Maymun Çiçeği Virüsü İçin Korkutan Türkiye Uyarısı: Dünyada Hızla Yayılıyor

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Belirtileri neler? Ölümcül bir virüs mü? Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara, Afrika'da başlayan Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili şunları söyledi:

TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?

"Bazı hastalıkların yayılmaları ve geçiş yolları önem taşıyor. Koronavirüs ve grip solunum yoluyla yayılıyor. Şu an konuştuğumuz virüsün geçişi cinsel yolla bulaşıyor, çok yakın temas gerektiriyor. Burada birkaç noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Bu virüs çiçek virüsüne benzer bir virüs ama çiçek virüsü gibi bulaşmıyor. İnsanlar birincil hedefi değil ama zaman içerisinde mutasyon geçirerek böyle bir foruma dönebilir mi? Evet, dönebilir. Yapısal olarak daha stabil bir virüs o yüzden çok büyük mutasyonlar geçirmesini beklemiyoruz.

ÖLÜMCÜL MÜ?

Ölümcüllüğünden korkuyoruz ama bizim söylediğimiz formda da 100 kişide 1 kişi kaybediliyordu ama 13 Haziran'da yayınlanan bir yazıda Demokratik Kongo ve çevresinde rakamın yüzde 3-4 bandına çıktığını gösteriyor. En önemli bulgusu halsizlik, ateş ve vücutta küçük sıvı dolu döküntüler. Özellikle cinsel yolla bulaşma hikayesi ön planda. Sosyal temasla, aynı ortamda bulunmayla, tokalaşmayla bulaşmıyor."