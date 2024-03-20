Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da ücretsiz HPV aşısı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce duyurduğu ücretsiz HPV aşısı projesini önümüzdeki Haziran ayında hayata geçirecek.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi’ni hayata geçiriyor. Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek.

ANKA'nın aktardığına göre 2024 Haziran ayında başlayacak uygulama için başvuru buradan yapılabilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın başladığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:

'İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli.'

HPV Nedir?

HPV, yani İnsan Papilloma Virüsü, cilt ve mukozal yüzeylerde enfeksiyona neden olan bir virüstür. HPV'nin birçok türü vardır ve bazıları cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara neden olabilir. HPV'nin çoğu insan için zararsızdır ve vücut bağışıklık sistemi tarafından temizlenir. Ancak bazı HPV tipleri kansere yol açabilir.

HPV'nin cinsel yolla bulaşan tipleri, genital siğillerin (condyloma) ve bazı kanser türlerinin (rahim ağzı kanseri, anüs kanseri, penis kanseri) oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, HPV enfeksiyonları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve düzenli tarama testleri ve aşılarla korunma önlemleri alınabilir.