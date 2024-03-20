HIV tedavisinde umut vadeden araştırma: Virüs tamamen yok edilebilir

Bilim insanlarının yeni araştırması HIV'le mücadele eden hastalar için umut oldu.

HIV tedavisinde umut vadeden araştırma: Virüs tamamen yok edilebilir

Bilim insanları, yüksek teknolojili gen düzenlemenin HIV'i hücrelerin DNA'sından çıkarabileceğini ve virüsü iyileştirebileceğini söyledi.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nden uzmanlar, laboratuvar deneylerinde HIV'i enfeksiyonlu hücrelerden başarıyla temizlediklerini açıkladı. Virüs gizli rezervuarlarda saklandığı için HIV'i tedavi etmek imkansızdı.

DNA şeritlerini küçük bir makas gibi kesmek için belirli enzimleri kullanan ve Crispr adı verilen bir işlem kullanıldı.

Çalışma yazarı Dr. Elena Herrera-Carrillo, bu teknolojinin virüsün izinin sürülüp yok edilmesine olanak sağlayabileceğini belirterek, "Ufukta bir tedavi olduğunu söylemek için henüz erken ama bu ön bulgular çok cesaret verici. Sonraki adımlarımız, HIV rezervuar hücrelerini hedef alacak şekilde dağıtım yolunu optimize etmeyi içeriyor. O zaman insanlarda HIV rezervuarını devre dışı bırakmak için klinik tedavi denemelerini değerlendirebiliriz." dedi.

Dr Herrera-Carrillo'nun kullandığı teknoloji şu anda yaşayan bir hastada kullanılamayacak kadar fazla hücre hasarına neden olacağı için deneme aşamasında. Dr Herrera-Carrillo, araştırmasını Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde sunacak.

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