Uzmanlardan uyarı; İftar sonrasında çay içmek neden zararlı?

İftar sonrası çay içmek, birçok kişi için keyifli bir ritüeldir. Ancak uzmanlar, iftar sonrası çay içmenin bazı sağlık risklerine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

İftardan Sonra Çay İçmenin Etkileri

Medyatava'nın geçtiği habere göre; İftardan sonra içilen çayın, sağlığımız üzerinde pek çok zararı mevcuttur. Öncelikle iftardan hemen sonra içilen çay, sindirimi zorlaştırır. Öte yandan kalp çarpıntısına neden olabilir.

İftarda tükettiğimiz besinlerde demir, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli mineraller bulunabilir. Ancak iftardan hemen sonra çay içerseniz, tüm bu minerallerin emilimini önlemiş olursunuz. Böylece bu minerallerin faydalarından yararlanamazsınız.

İftardan hemen sonra yoğun şekilde tüketilen çayın içerdiği kafein miktarı göz ardı edilmemelidir. Kafein, vücuda hızlı bir enerji verir ancak aşırı tüketildiğinde uykusuzluğa, sinirlilik hali ve çarpıntı gibi sağlık sorunlarına yol açar. Bu da özellikle gece boyunca uyumayı zorlaştırarak uyku kalitesini düşürür ve dinlenme sürecini olumsuz etkiler.

Ayrıca iftardan sonra hızlı bir şekilde tüketilen sıcak çayın mide sağlığına zararları da göz ardı edilmemelidir. Sıcak içeceklerin mide üzerindeki etkisi sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler. Özellikle iftar sonrası zaten sindirim sistemi üzerinde artan bir yük bulunmaktadır, bu nedenle aşırı sıcak çay tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir.

İftardan hemen sonra tüketilen çayın idrar söktürücü etkisi de dikkate alınmalıdır. Bu durum, iftar sonrası vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için suyun yerine çay tüketilmesi halinde değişir. İftar sonrası sıvı ihtiyacının büyük bir kısmının çayla karşılanması, dehidrasyon riskini artırır ve böbrek sağlığını olumsuz etkiler. Tüm bu nedenlerden dolayı iftar sonrası çay tüketiminde ölçülü olmak ve vücudun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sıvı alımını sağlamak önemlidir. Bu nedenle iftardan sonra çay içmek için en uygun zaman, iftardan en az 45 dakika sonra veya 1 saat sonrasıdır.

Ayrıca, iftar sonrası su tüketimine de dikkat etmek önemlidir. Su, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve vücudu susuz bırakmaz. İftar sonrası yeterli miktarda su içmek, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.