Limonlu Su mu Sirkeli Su mu?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir program kaydını YouTube kanalından paylaşarak bu soruyu yanıtladı.



Müftüoğlu, uzun zamandır herkesin cevabını merak ettiği soruyla ilgili konuştu.

Kilo vermek isteyenlerin aç karnına tercih ettikleri limonlu ve sirkeli su arasından hangisinin daha etkili olduğuyla ilgili verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Peki hangisi daha etkili?

“Hiç fark etmez” yanıtını veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu sudan sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde yanıt verdi.



Aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de belirtti. "Benim kendi prensibim güne ılık limonlu su ile başlayıp, o şekilde devam etmek" dedi.