Yaz Aylarında Bell Felcine Dikkat! Bell Felci Nedir, Belirtileri Neler?

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, özellikle kışın soğuk hava ve ayazın neden olduğu yüz felci risklerine dikkat çekti. Yaz aylarında ise yüksek fanlı klima ve vantilatörlerin yüz sinirleri üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler hakkında uyarıda bulundu.

Sıcağın getirdiği rahatlama, günlük kullanılan fanlar veya klimalardan gelen serinlikle sağlansa da, bu serinletici cihazların aşırı kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Acıbadem Kent Hastanesi'nden KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, yüz felci ve risk faktörleri hakkında şunları söyledi:

“Yüz felci, çeşitli nedenlerle yüz sinirlerinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. En yaygın tipi Bell felcidir. Bu durum genellikle ani hava değişimlerine veya soğuğa maruz kalma sonucu gelişir. Kışın soğuktan korunmaya çalıştığımız gibi, yazın da klimaların ve rüzgarın doğrudan etkisinden korunmalıyız. Terli ya da ıslak saçla klima ve fan önünde kalmak, ani ısı değişimleri yüzünden yüz sinirlerinde ödem oluşmasına ve dolayısıyla yüz felcine yol açabilir.”

YÜZ FELCİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT

Yüz felcinin nasıl geliştiğini açıklayan Dr. Altunay, “Yüz siniri, yüz ifadelerimizi kontrol eder ve gözyaşı, tat duyusu, tükürük üretimi gibi fonksiyonlara sahiptir. Yüz felci, sinirlerin enfeksiyon, travma, tümörler veya cerrahi müdahaleler gibi nedenlerle etkilenmesi sonucu oluşur. Belirtileri arasında yüz hareketlerinde kayıplar, zayıflama, seğirmeler, göz kuruluğu ve tat bozuklukları bulunur. Genellikle yüzün bir yarısında mimik hareketlerinde zayıflama, uyuşma ve göz kuruluğu görülür. Tanı ve tedavi sürecinde, klinik muayene, işitme testleri, gözyaşı testleri, radyolojik incelemeler ve sinir testleri yapılır” şeklinde bilgi verdi.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Yüz felcinde erken tanının önemine vurgu yapan Dr. Altunay, “Erken tanı ve tedavi, yüz fonksiyonlarının tamamen geri dönmesi için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, en kısa sürede bir hekime başvurulmalıdır. Hızlı ilaç tedavisi ile yüz felcinin büyük bir kısmı normale dönebilir ve komplikasyonlar önlenir. Nadir durumlarda, tedaviye yanıt vermeyen ödemler için cerrahi müdahale gerekebilir” dedi.

Kaynak: İHA