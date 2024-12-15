Günde En Az Bir Avuç... Kuruyemişin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

Her gün bir avuç kuruyemiş yemek yaşlanma sürecinin getirdiği sağlık risklerini hafifletmek için yeterli olabilir mi? Bilim dünyasının bu konuda söyledikleri oldukça cesaret verici. Son yapılan araştırmalar lerin sadece bir atıştırmalık olmanın ötesine geçtiğini ve ciddi bir koruyucu güç barındırdığını ortaya koyuyor.

GÜNDE BİR AVUÇ

Birleşik Krallık’ta yapılan kapsamlı bir araştırma kuruyemişlerin özellikle 60 yaş üstü bireyler için tüketiminin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar her gün yaklaşık 30 gram kuruyemiş tüketenlerin kuruyemiş yemeyenlere göre demansa yakalanma riskinin yüzde 16 daha düşük olduğunu belirtti. Bu, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan en büyük endişelerden biri olan demansa karşı basit bir savunma mekanizması olabilir.

Araştırma yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. İspanya’da yürütülen bir başka büyük çaplı çalışmada, 50 binden fazla katılımcı yedi yıl boyunca incelendi. Bruno Bizzozero-Peroni ve ekibi tarafından yönetilen bu çalışmada günde bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmenin demans riskini yüzde 16 oranında azalttığı tespit edildi.

İspanya’daki çalışmada bin 400 demans vakası incelendi ve genel demans oranı yüzde 2,8 olarak belirlendi. Ancak günlük bir avuç kuruyemiş tüketenlerin bu kategoriye girme olasılıklarının çok daha düşük olduğu görüldü. Tuzsuz kuruyemişler daha güçlü koruyucu etki gösterdi ve bu durum özellikle orta yaşlı ve yaşlı bireyler için umut verici bir sonuç olarak değerlendirildi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kuruyemişlerin sağlığa olan katkısı yalnızca beynimizle sınırlı değil. Yıllardır yapılan çeşitli çalışmalar, kuruyemişlerin kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını kanıtlıyor. Büyük çaplı epidemiyolojik araştırmalar haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuru yemiş tüketenlerin kalp hastalığı riskini yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalttığını gösteriyor.

Sindirim sağlığına katkıları ise ayrı bir konu. Kuruyemişler yüksek lif oranlarıyla bağırsak sağlığını destekliyor ve sindirim sorunlarına çözüm sunuyor. Bu küçük ama etkili besin hem tat hem de sağlık açısından oldukça büyük bir yere sahip.

TUZSUZ TERCİH EDİLMELİ

Uzmanlar kuruyemiş tüketiminin günlük beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Diyetisyenlere göre günde bir avuç kuru yemiş yemek hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımızı desteklemenin kolay bir yolu. Ancak bu konuda tuzlu değil, tuzsuz kuruyemişlerin tercih edilmesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi