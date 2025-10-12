Kışın Gizli Şifası! Öksürüğü Geçiriyor, Sütle Kaynatmak Yeterli

Soğuyan havalarla birlikte Kocaeli’de vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere yönelmeye başladı. Kış hastalıklarına karşı önlem almak isteyenler, zencefil, propolis, kara mürver ve karadut içeren macun ve pekmezlere yoğun ilgi gösterdi.

Sonbaharın ortasına gelinirken aktar dükkânları, doğal ürünler arayan müşterilerle dolup taşmaya başladı. İzmit'te aktar işletmeciliği yapan Eda Aydoğar, bitkisel karışımların bu yıl da kış sezonuna damga vurduğunu söyledi.

Kışın Gizli Şifası! Öksürüğü Geçiriyor, Sütle Kaynatmak Yeterli - Resim : 1
Bitkisel karışımlar bu yıl da kış sezonuna damga vurdu

“KARIŞIMLAR ÖNE ÇIKIYOR”

“Zencefil, ginseng ve propolis gibi içeriklere sahip macunlar vücut direncini artırıyor. Kara mürver ise bağışıklık sistemini destekliyor. Hem şurup hem de pekmez olarak tüketilebiliyor. Bu yıl en çok bu ürünler soruluyor” diyen Aydoğar, kışa hazırlık yapmak isteyen herkese bitkisel destek önerdi.

Kışın Gizli Şifası! Öksürüğü Geçiriyor, Sütle Kaynatmak Yeterli - Resim : 2
"Hatmi çiçeğini sütle kaynatıp içerseniz boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir"

“HATMİ ÇİÇEĞİNİ SÜTLE KAYNATIN”

Aydoğar, vatandaşlara özellikle kış aylarında bazı bitki çaylarını düzenli tüketmelerini tavsiye etti. Adaçayı, ıhlamur, hibiskus, hatmi çiçeği ve ebe gümeci gibi bitkilerin bağışıklığı desteklediğini belirterek şu öneride bulundu: Hatmi çiçeğini sütle kaynatıp içerseniz boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir. Diğer bitkileri klasik demleme yöntemiyle tüketebilirsiniz ama hatmi çiçeği için süt şart.

DOĞAL YAĞLAR DA İLGİ GÖRÜYOR

Kış aylarında sadece hastalıklara değil, cilt ve saç sorunlarına karşı da aktar ürünlerine başvuruluyor. Aydoğar, Hindistan cevizi yağının sadece ağız kokusu ve unutkanlığa değil, cilt ve saç bakımında da oldukça etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

