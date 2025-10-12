Kışın Gizli Şifası! Öksürüğü Geçiriyor, Sütle Kaynatmak Yeterli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sonbaharın ortasına gelinirken aktar dükkânları, doğal ürünler arayan müşterilerle dolup taşmaya başladı. İzmit'te aktar işletmeciliği yapan Eda Aydoğar, bitkisel karışımların bu yıl da kış sezonuna damga vurduğunu söyledi.

“KARIŞIMLAR ÖNE ÇIKIYOR”

“Zencefil, ginseng ve propolis gibi içeriklere sahip macunlar vücut direncini artırıyor. Kara mürver ise bağışıklık sistemini destekliyor. Hem şurup hem de pekmez olarak tüketilebiliyor. Bu yıl en çok bu ürünler soruluyor” diyen Aydoğar, kışa hazırlık yapmak isteyen herkese bitkisel destek önerdi.

"Hatmi çiçeğini sütle kaynatıp içerseniz boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir"

“HATMİ ÇİÇEĞİNİ SÜTLE KAYNATIN”

Aydoğar, vatandaşlara özellikle kış aylarında bazı bitki çaylarını düzenli tüketmelerini tavsiye etti. Adaçayı, ıhlamur, hibiskus, hatmi çiçeği ve ebe gümeci gibi bitkilerin bağışıklığı desteklediğini belirterek şu öneride bulundu: Hatmi çiçeğini sütle kaynatıp içerseniz boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir. Diğer bitkileri klasik demleme yöntemiyle tüketebilirsiniz ama hatmi çiçeği için süt şart.

DOĞAL YAĞLAR DA İLGİ GÖRÜYOR

Kış aylarında sadece hastalıklara değil, cilt ve saç sorunlarına karşı da aktar ürünlerine başvuruluyor. Aydoğar, Hindistan cevizi yağının sadece ağız kokusu ve unutkanlığa değil, cilt ve saç bakımında da oldukça etkili olduğunu söyledi.

