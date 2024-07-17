Kilo Aldığını Sandı, Rahminden Kitle Çıktı

Kilo aldığını sanan kadın gerçeği öğrenince şaşkına döndü. 45 yaşındaki kadının rahminden 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

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Kilo Aldığını Sandı, Rahminden Kitle Çıktı

Trabzon'da yaşayan M.U., karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Akyüz, hastanın kilo aldığını zannederek, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, 'Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir. Bunlar sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla ‘kadın hastalıkları’ yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir' dedi.

Kaynak: DHA

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