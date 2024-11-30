İzmir'de Ücretsiz HPV Aşısında Başvuru Süreci Başladı

HPV, kadınlarda serviks kanserine yol açabilen bir virüs olarak biliniyor. Serviks kanseri oranını düşürmeyi amaçlayan HPV aşısı, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin yüzde 60'ında sağlık sigortaları kapsamında ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye’de ise bu aşı henüz SGK tarafından ödenmiyor.

İZMİR’DE 3 DOZ HPV AŞISI

Binde 9 ila yüzde 3,9 arasında olan aşılanma oranını artırmak ve serviks kanserine yakalanma oranını düşürmek hedefiyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı itibariyle 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz HPV aşısı uygulamasını hayata geçirecek. Destekten yararlanmak isteyen kişiler https://www.bizizmir.com/tr/HpvBasvuru adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: BirgünEge