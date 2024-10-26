Çeşme Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Çeşme Belediyesi ve Medicana iş birliği ile Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri düzenlendi. Seminere Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin yanı sıra CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Medicana Başhekimi Hüseyin Tayfun Çağlayan ve Op. Dr. Erol Olcaş ile çok sayıda kadın katıldı.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ortak çalışması ile gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Lâl Denizli, şunları kaydetti:

“Tıbbın bugün geldiği aşamada erken teşhis ile birçok hayatın kurtulduğuna tanıklık ettiğimiz pek çok hikaye biliyoruz. Dolayısıyla daima bilimin bizlere açtığı o kapıdan ilerlemek ve burada dinleyeceğimiz son derece hayati bilgileri de burada olmayan diğer kadın arkadaşlarımıza aktarmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Denizli, Çeşme Belediyesi olarak erken teşhisin farkındalığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Çeşme Kadın Kooperatifi (ÇEŞKA) ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) iş birliği ile kadınlarımızın ücretsiz olarak, meme kanseri taramalarını yapıyoruz ve son derece ilgi gördü. Kadınlarımız böyle bir hizmete aracılık ettiğimiz için bizlere memnuniyetlerini iletti. Biz de kadınlarımız ihtiyaç duyduğu sürece hem meme kanseri teşhisi için gerekli olan mamografi taramalarını hem de aynı zamanda rahim ağzı kanseri teşhisi için gerekli olan HPV taramalarını yapmak üzere onlara aracılık etmeye son güne kadar da devam edeceğiz. Çünkü bu bir dayanışma meselesi ve bu konuda birbirimizi bilinçlendirirsek sayımızı o kadar arttırır ve bu hastalıkla mücadelede en büyük zaferi de biz kazanmış oluruz.”

Op. Dr. Erol Olcaş ise erken teşhisin önemine dikkat çekerek, sağlıklı bir yaşam için düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğine vurgu yaptı. Olcaş, konuşmasının ardından kadınların sorularını yanıtladı.

Ardından meme kanserini yenen, 13. Kat Kim Kanser Olmak İster Ki kitap yazarı Yonca Nihal, yaşadığı tedavi sürecini anlattı.

Kaynak: ANKA