Bartın'da Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA