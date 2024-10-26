Bartın'da Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'da özel bir firmaya ait maden ocağında galeri açma işinin yapıldığı eksi 300 kodunda göçük yaşandı. Göçük sırasında ocakta mahsur kalan Ferdi T. isimli işçi hayatını kaybetti.

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Bartın'da Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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